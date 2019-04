00:32 Uhr

Erste Ehrenvorsitzende des Sportvereins

Edeltraud Singbartl unterstützt den Verein in Freihalden seit 50 Jahren. Anton Scherer wurde zum Ehrenmitglied ernannt, er war mit besonderem Einsatz bei allen Bau- und Umbauarbeiten dabei

Die Jahreshauptversammlung hat es wieder gezeigt: Es tut sich allerhand beim Sportverein Freihalden, in seinen drei Abteilungen Fußball, Gymnastik und Tennis, aber auch bei den sehr beliebten Aufführungen der Theatergruppe im November. Das spiegelt auch die Zahl von 510 Mitgliedern wider, bei einem Ort mit 800 Einwohnern ein stattlicher Wert, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Tausende von Stunden werden jährlich von Ehrenamtlichen geleistet, um den ganzen Betrieb eines solchen Vereins mit all seinen Aktivitäten zu gewährleisten. Edeltraud Singbartl war ein halbes Jahrhundert eine der großen Stützen. Dafür wurde sie zur ersten Ehrenvorsitzenden des Sportvereins ernannt.

Die Nachwuchsarbeit der Tennisabteilung trägt Früchte. Auch immer mehr Frauen nehmen den Tennisschläger in die Hand und begeistern sich für diesen Sport. Die Herren spielen in der Punktrunde. Die Abteilung um ihren Chef Joachim Färber bietet auch außerhalb des Spielbetriebs eine Reihe von Aktivitäten an, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. So verwundere es nicht, dass die Tennisabteilung ihren Mitgliederstand wieder steigern konnte.

Die Gymnastikabteilung vermeldet neue Kurse wie HIT (Powergymnastik) und Yoga-Stunden an zwei Abenden in der Woche. Die bewährten Stunden, von den Tanzmädels über Pilates, „Mach mit, bleib fit“ für die mittlere Altersklasse, bis zur Seniorengymnastik sind nach wie vor gefragt. Der Höhepunkt der Abteilung ist der Nordic-Walking-Lauf, der jedes Jahr im September im Rahmen der Nordic-Walking-Tour im Landkreis Günzburg stattfindet. „2018 waren es 340 Teilnehmer“, konnte Abteilungsleiterin Christine Schorer berichten.

Zur Abteilung Fußball: Alle Juniorenmannschaften treten als Spielgemeinschaft mit dem SV Scheppach an. Abteilungsleiter Christian Schießl freut sich, wie gut diese SG funktioniert und hebt den enormen Einsatz der Jugendtrainer hervor. Die Herren werden von Albert Magdalener und Leonhard Stöckle trainiert. Die Mannschaft ist im Aufbau und spielt in der B-Klasse. Etwas Besonderes sei die reibungslos laufende Spielgemeinschaft Freihalden-Zusmarshausen bei den Damen. Da neben der ersten Mannschaft in der Bezirksliga und der Zweiten in der Kreisklasse erstmals auch eine Mannschaft mit vorwiegend jüngeren Kickerinnen in der Freizeitliga gemeldet ist, haben die Damentrainer, allen voran Rainer Setzu und Franco Lapescara, jede Menge zu tun.

Die Heimspiele der Damen erfahren stets großen Zuspruch. Viel Arbeit war die Modernisierung von Umkleidekabinen und Duschen. Weil sehr viele Stunden Eigenleistung durch Helfer erbracht wurden, konnten alle Investitionen getätigt werden, ohne ein Darlehen aufnehmen zu müssen. Neu sind auch die zwei Mähroboter, die über das Hauptspielfeld rollen. Die Kassenprüfer Irmgard Bigelmayr und Leonhard Rampp bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung, sodass die Versammlung den Kassierer und den Vorstand entlasten konnte.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorsitzende Christian Schömer in seinem Amt bestätigt. Neuer Zweiter Vorsitzender ist Patrick Langenmair, der schon bei den Renovierungsarbeiten sein organisatorisches Talent unter Beweis stellte. Marina Zirm bleibt Schriftführerin. Beisitzer sind Georg Feiger, Florian Kraftmayer und Hans-Jörg Mayer. Der bisherige Zweite Vorsitzende Josef Singer möchte etwas kürzer treten, bleibt der Vereinsführung aber weiterhin auch als Beisitzer erhalten. In den erweiterten Kreis für spezielle Aufgaben wurden der Ehrenamtsbeauftragte Jürgen Bigelmayr sowie Natascha Miller und Jonas Fischer berufen. Helmut Fuchs wird künftig mit Irmgard Bigelmayr die Kasse prüfen.

Anton Scherer wurde zum Ehrenmitglied ernannt. In seiner fast 60-jährigen Mitgliedschaft war er mit besonderem Einsatz bei allen Bau- und Umbauarbeiten dabei, sein handwerkliches Geschick war stets gefragt. Eine außergewöhnliche Ehrung erfuhr eben Edeltraud Singbartl. Nach mehr als 40 Jahren in der Vereinsführung wurde sie nicht nur zum Ehrenmitglied, sondern auch zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Ihre immer gewissenhafte und aufopfernde Arbeit wurde mit viel Beifall gewürdigt. Beide Ehrenmitglieder waren krankheitsbedingt verhindert, sodass die Urkunden vom Vorstand nachträglich übergeben werden.

Für ihre Vereinstreue mit einer Urkunde belohnt wurden Florian Kraftmayer, Christian Finkel, Thomas Fürtsch, Wolfgang Merk und Rainer Hartmann (25 Jahre), Kurt Bacher, Harald Bigelmayr, Rita Feiger, Michael Rogg, Hans-Jörg Mayer, Peter Pleyer, Helmut Fuchs und Monika Buhl (40 Jahre) sowie Max Spring, Peter Frey, Karl-Heinz Kipping, Paul Bigelmayr und Konrad Bigelmayr (50 Jahre). Für 25 Jahre als Schiedsrichter wurde der Vorsitzende Christian Schömer geehrt. Bürgermeister Hans Reichhart dankte den vielen freiwilligen Helfern für ihr Engagement. (zg)

