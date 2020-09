14:00 Uhr

Erste Schüler aus Corona-Quarantäne entlassen

Nach Corona-Fällen in einer Familie sind viele Menschen im Landkreis in Quarantäne geschickt worden. So ist die aktuelle Corona-Lage im Landkreis Günzburg.

Gut 20 Schülerinnen und Schüler der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg sind am Freitag aus der Quarantäne entlassen worden, da die Ergebnisse der Corona-Abstriche vom Mittwoch negativ waren. Das Landratsamt teilte am Freitag mit, die Jugendlichen würden angerufen, um ihnen dies mitzuteilen. Noch etwas gedulden müssen sich deren Mitschüler, da dem Landratsamt ihre Ergebnisse noch nicht vorliegen. Sie werden jedoch spätestens am Wochenende erwartet. Um die Ergebnisse schnellstmöglich an die betroffenen Familien weiterzureichen, sind die entsprechenden Mitarbeiter auch an diesem Wochenende im Dienst.

Wie berichtet, hatte es in einer Familie Corona-Fälle gegeben, der Hort Don Bosco in Günzburg wurde daraufhin vorerst geschlossen, eine Reihe von Schülern und Lehrern der Mittelschule sowie der Grundschule wurden wie auch die Hort-Kinder in Quarantäne geschickt.

Gut 150 Menschen hat das Landratsamt Günzburg in Quarantäne geschickt

Die Schüler der Mittelschul-Klasse konnten gleich nach dem negativen Testergebnis die Quarantäne verlassen, da der betreffende, positiv getestete Schüler bereits 48 Stunden vor Auftreten der ersten Symptome der Schule ferngeblieben war. Weiterhin in Quarantäne bleiben müssen die Schüler einer Klasse der Grundschule und sämtliche Kinder, die den Hort besucht hatten.

Der Grund: Weitere Kinder der Familie, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, gingen noch zur Schule beziehungsweise in den Hort, bevor das positive Ergebnis vorlag. Insgesamt musste das Landratsamt am Mittwoch gut 150 Menschen in Quarantäne schicken, da sie Kontakt zu Mitgliedern der Familie hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

In Günzburg gibt es die meisten Corona-Fälle im Landkreis

Darüber hinaus wurden ganz regulär weitere Menschen in den Testzentren des Landkreises auf das Virus getestet. Bis Freitag um 12 Uhr gab es keine neuen positiven Fälle. Seit Beginn der Corona-Pandemie – der erste Fall wurde hier am 10. März dieses Jahres registriert – gibt es im Landkreis Günzburg 402 positiv getestete Menschen bei 127006 Einwohnern. Das Landratsamt hat für unsere Zeitung für ein paar Gemeinden konkrete Zahlen herausgesucht. Demnach wurden in Günzburg bislang 95 positive Fälle bekannt, in Krumbach 36, in Burgau 26, in Leipheim 31, in Ichenhausen 23, in Burtenbach 17 und in Jettingen-Scheppach 26.

Im Landkreis sind derzeit (Stand Freitagmittag) 438 Bürger in Quarantäne, 73 mehr als am Vortag. Verdachtsfälle gibt es vier (plus eins), genesen sind 367 (+6). Aus der Quarantäne entlassen wurden 17 Bürger (plus 15). Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei vier. Aktiv positive Fälle gibt es 31 (minus sechs), die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 18,95 (am Vortag waren es 22,10). (zg, cki)

Lesen Sie dazu:

Themen folgen