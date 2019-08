14:12 Uhr

Erster Treffer und erster Punkt für den FC Günzburg in der Bezirksliga

Günzburg schafft ein verdientes 1:1 gegen Adelzhausen

Von Uli Anhofer

Mit dem ersten Tor der Saison hat sich Fußball-Bezirksligist FC Günzburg im zweiten Spiel auch den ersten Punkt geholt. Zur Heimpremiere erreichten die Kreisstädter im Auwaldstadion vor 280 Zuschauern gegen den BC Adelzhausen ein 1:1 (0:0). Das Remis war aufgrund der großen Einsatzbereitschaft und Leidenschaft der Günzburger vollauf gerecht. Vor allem auf der kämpferischen und läuferischen Einstellung lässt sich für die kommenden Aufgaben aufbauen.

Beiden Teams war während der gesamten Anfangsphase eine extrem große Nervosität anzumerken. Kein Wunder, beide Mannschaften hatten ihre Saisondebüts verloren. Die Günzburger erwischten den besseren Start und agierten aus einer sicheren Defensive heraus. Bis zur 15. Minute erspielten sich die Kreisstädter mehr Spielanteile. Allerdings dauerte es bis zur 17. Minute, ehe FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber erstmals für Gefahr vor dem Gästetor sorgte. Der 29-Jährige setzte sich gegen zwei BCA-Abwehrspieler durch und knallte den Ball aufs Tor. Keeper Michael Fottner konnte abwehren, das Spielgerät landete bei Max Lamatsch, doch sein Nachschuss wurde abgeblockt.

Adelzhausen geht in Führung

Auch an der zweiten Günzburger Gelegenheit war Lamatsch beteiligt. Nach einer Flanke von Benjamin Wahl konnte der Kreisliga-Torschützenkönig der Vorsaison aus kurzer Distanz den Ball nicht an Torwart Fottner vorbei im Tor unterbringen. Kurz nach dieser Aktion war für Lamatsch die Partie beendet. Der Stürmer musste wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Für ihn rückte Andreas Nerdinger in die Spitze. Erst in der 37. Minute näherten sich die Gäste erstmals gefährlich dem Günzburger Tor an. Der Kopfball von Maximilian Ettner wurde aber sichere Beute von Keeper Fabian Kuchenbaur. Nach der Pause übernahm der BC Adelzhausen die Initiative. In der 55. Minute prüfte Jürgen Lichtenstern den Schlussmann mit einem satten 20-Meter-Schuss; Kuchenbaur wehrte zur Ecke ab. Im Gegenzug fasste sich Christoph Wachs ein Herz. Sein Schuss aus spitzem Winkel ging vorbei. Vielleicht hätte Wachs in dieser Situation lieber einen seiner mitgelaufenen Mitspieler bedienen sollen.

BCA-Torjäger Dominik Müller stellte seine Treffsicherheit in der 59. Minute dann einmal mehr unter Beweis. Mit seinem ersten Torschuss sorgte er für die Gästeführung. Müller verwertete ein Zuspiel von Max Ettner, der zuvor zwei Günzburger Verteidiger nicht gut aussehen ließ. In der 62. Minute traf BCA-Goalgetter Dominik Müller den Außenpfosten. Sieben Minuten später köpfte Christoph Mahl den Ball freistehend aus sieben Metern Kuchenbauer in die Arme.

Günzburg schlägt spät zurück

Als selbst eingefleischte FCG-Fans nicht mehr mit dem Ausgleich rechneten, schlug Christoph Bronnhuber zu. Nach einer tollen Flanke von Philipp Fuchs köpfte der Coach den Ball ins kurze Eck (84.). Bis zum Schlusspfiff der gut leitenden Schiedsrichterin Daniela Göttlinger aus Adelsried tat sich nicht mehr viel im Auwald.

