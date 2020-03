16:30 Uhr

Erster bestätigter Corona-Fall im Kreis Günzburg

Erstmals hat sich im Landkreis Günzburg ein Bürger infiziert. Wie das Gesundheitsamt die Lage einschätzt.

Von Michael Lindner

Wie in vielen anderen Bayerischen Landkreisen wurde heute auch erstmalig im Landkreis Günzburg die Infektion eines Bürgers mit dem Coronavirus im Labor bestätigt. Dies teilte das Landratsamt Günzburg am Dienstagnachmittag mit. Bekanntlich wurde am Montag die Schließung der Grundschule Ziemetshausen vorsorglich und zum "Ausschließen eines Verdachtsfalls" angeordnet. Nach ersten Informationen unserer Zeitung steht der jetzt im Kreis Günzburg bestätigte Corona-Fall nicht in Zusammenhang mit der Schließung in Ziemetshausen. Es betrifft vielmehr die städtische Musikschule Günzburg.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig teilt mit, dass einer der Lehrkräfte, der während der Faschingsferien in Südtirol war, heute Nachmittag positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. In Abstimmung mit Musikschulleiter Jürgen Gleixner entschied Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit einem Stabsteam der Verwaltung, die Musikschule bis zum 22. März als reine Vorsichtsmaßnahme zu schließen.

Die Lehrkraft habe, nachdem Südtirol zum Risikogebiet eingestuft wurde, umgehend Bescheid gegeben, dort im Urlaub gewesen zu sein. Er blieb daraufhin zu Hause, ließ sich testen und erhielt heute das positive Ergebnis. "Ihm geht es gut. Er hat keine Auffälligkeiten und zeigt keine Krankheitssymptome. Er bleibt mit seiner Familie nun in Quarantäne", sagt Oberbürgermeister Jauernig.

Elf Schüler standen in Kontakt mit erkranktem Lehrer

Im Rahmen der üblichen Schutzvorkehrungen ermittelt laut Mitteilung des Landratsamtes das Gesundheitsamt nun die relevanten Kontaktpersonen und informiere diese direkt über das weitere Vorgehen. Dies umfasse neben der Anordnung von Quarantänemaßnahmen beispielsweise auch entsprechende Anordnungen zum Fernbleiben vom Unterricht in Schulen. Wie Jauernig erklärt, standen elf der rund 300 Schüler der städtischen Musikschule im engeren Kontakt mit der Lehrkraft. Das Gesundheitsamt werde nun Kontakt mit den Schülern beziehungsweise deren Eltern aufnehmen. Die anderen Schüler und deren Eltern werden von der Stadt verständigt.

Jauernig erklärt, dass die Musikschule alle öffentlichen Auftritte für die nächsten beiden Wochen abgesagt hat. "Wir haben eine Fürsorgepflicht und nehmen das sehr ernst. Deswegen informieren wir die Öffentlichkeit sofort über den Fall. Ich möchte aber keine Panik auslösen."

Auftreten von Corona im Landkreis Günzburg war "zu erwarten"

Hierzu erklärt Dr. Patrick Dudler, Leiter des Gesundheitsamtes am Landratsamt Günzburg: „Das Auftreten war aufgrund der aktuellen Entwicklung in Schwaben und Deutschland bereits zu erwarten und ändert daher auch nichts an der allgemeinen Lageeinschätzung. Jeder kann sich weiterhin über die bereits vielfach kommunizierten Hinweise zur Vermeidung von Krankheitsübertragungen allgemein, zum Beispiel auch vor der saisonalen Grippe schützen. Informationen hierzu findet man zum Beispiel unter ww.infektionsschutz.de.“

Bürger können sich, so das Landratsamt, für Informationen an die Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter 09131 6808-5101 wenden, betroffene Bürger im Landkreis können sich bei spezifischen Rückfragen an das Gesundheitsamt unter 08221-95718 wenden.

