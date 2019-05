21.05.2019

Erzieher wählen neuen Vorsitzenden

Sterk folgt auf Fleischmann

Bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG) in Ichenhausen ging eine langjährige Ära zu Ende: Nach 22 Jahren erfolgreicher Arbeit als Kreisvorsitzende kandidierte Rektorin Ursula Fleischmann (Krumbach) nicht mehr und übergab das Amt an Lehrer Burkard Sterk (Günzburg). Bezirksvorsitzende Ursula Kiefersauer (Mindelheim) informierte die Mitglieder über aktuelle schul- und standespolitische Themen.

Kiefersauer verabschiedete zusammen mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Kurt Armbruster die aus dem Amt ausscheidende bisherige Kreisvorsitzende Ursula Fleischmann. Sie dankten ihr für den „unermüdlichen engagierten und couragierten Einsatz zum Wohl der Mitglieder, der Schulen und auch der Schüler“. Unter ihrer Führung habe die KEG im Landkreis bei den Personalratswahlen „Spitzenergebnisse um die 40 Prozent“ eingefahren.

Nach der Ehrung langjähriger Mitglieder des Verbands durch den früheren Kreisvorsitzenden Karl Landherr (Thannhausen) erfolgte die Neuwahl des Vorstands. Nahezu einstimmig wählten die Mitglieder den Günzburger Lehrer Burkard Sterk zum neuen Kreisvorsitzenden und bestätigten den bisherigen Stellvertreter Kurt Armbruster (Thannhausen) in seinem Amt. Sterk ist seit 25 Jahren KEG-Mitglied und seit acht Jahren Personalrat. Neben seiner Lehrertätigkeit an der Grundschule Südost in Günzburg arbeitet er als qualifizierter Beratungslehrer und Fachberater für Verkehrserziehung. Als Kreisvorsitzender möchte er „die Lehrkräfte und Erzieherinnen in ihrem Berufsalltag unterstützen und die Gemeinschaft im Verband fördern.“ (zg)

