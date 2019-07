Es bewegt sich nichts beim Günzburger Schandfleck

Plus Seit Jahren stören sich die Günzburger an den beiden zunehmend verfallenden Gebäuden in der Nähe des Bahnhofs. Auch bei der Stadt weiß man mittlerweile nicht weiter.

Es tut sich eine ganze Menge in der Günzburger Innenstadt – Wohngebäude wie der Guntia-Park oder die Bebauung auf dem alten Gärtnerei-Gelände kommen gut voran und sind bei den Käufern begehrt. Ein Gebäudekomplex stört jedoch das schöne Bild erheblich: Die als „Schandfleck“ bekannten, leer stehenden Häuser zwischen Maria-Theresia-Straße und Dillinger Straße sind vielen Günzburgern seit Jahren ein Dorn im Auge. Wieso unternimmt die Stadt nicht endlich etwas gegen diese zusehends verfallenden Gebäude? Diese häufig gestellte Frage ist leider nicht einfach zu beantworten. „Natürlich sind wir hier auch aktiv“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Lösung ist aber auch für ihn nicht in Sicht.

Die Versuche der Stadt, an dieser exponierten Stelle im Stadtbild etwas zu bewegen, reichen bereits 15 Jahre zurück. „Zunächst hatte unsere Wirtschaftsbeauftragte unter Zustimmung der Eigentümer versucht, den unschönen Leerstand durch Schaufensteraktionen in Kooperation mit Off Art, dem benachbarten Ladengeschäft und verschiedenen Vereinen ein wenig aufzuwerten“, erinnert sich der OB an die ersten Versuche, die leer stehende ehemalige Apotheke und das angrenzende Geschäftshaus etwas positiver zu gestalten. Inzwischen sind die Gebäude in einem so desolaten Zustand, dass sich hier kein Verein mehr repräsentiert sehen möchte. Die Eigentümer lassen das Haus immer weiter verwahrlosen – und OB Jauernig sagt, dass er es leid sei, sich in alle Richtungen dafür immer wieder rechtfertigen zu müssen. Denn den Stillstand hätten einzig und allein die Eigentümer zu verantworten.

Als Schandfleck wird das Häuserensemble der ehemaligen Schwaben-Apotheke in der Bahnhofstraße in Günzburg bezeichnet. Die Eigentümergemeinschaft sträubt sich seit vielen Jahren gegen einen Verkauf des Areals und eine wohnbauliche Umgestaltung. WIR Immobilien Bild: Bernhard Weizenegger

Die Stadt versucht immer wieder, mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen

Mindestens seit 2006 versuche die Stadtverwaltung immer wieder, mit der Hausbesitzerin ins Gespräch zu kommen. „Wir haben unzählige Kaufinteressenten bis zum heutigen Tage vermittelt. Resonanz gleich null!“, ärgert sich Jauernig. Auch die Stadt selbst hatte mehrfach schriftlich angeboten, das Objekt aufzukaufen. Bedauerlicherweise, so der Oberbürgermeister, habe er nie eine Antwort erhalten, und dies trotz persönlicher Nachfrage.

Mangelnden Einsatz will sich Jauernig in der Sache nicht nachsagen lassen: „Ich habe sie angerufen, bin persönlich vorstellig geworden und habe mich schriftlich bei den Eigentümern gemeldet.“ Bei jeder sich bietenden Gelegenheit habe er die Eigentümer auf ihre Immobilie angesprochen – zuletzt beim Johannisempfang der IHK Anfang Juli. Doch dies alles habe kein Umdenken bewirkt. „Meine Schreiben – allein seit 2016 sind es etwa zehn Briefe – blieben stets ohne Antwort. „Dies ist eine absolute Missachtung, die ich in dieser Form so noch nicht erlebt habe.“

Der Frust bei potenziellen Investoren sitzt tief

Mit potenziellen Investoren, welche die Stadt immer wieder vermittelte, sei die Eigentümerin genauso verfahren: Diese seien hingehalten und vertröstet worden, am Ende verliefen die Gespräche immer im Sande. „Der Frust sitzt auch bei ihnen tief“, weiß Jauernig.

Als Schandfleck wird das Häuserensemble der ehemaligen Schwaben-Apotheke in der Bahnhofstraße in Günzburg bezeichnet. Die Eigentümergemeinschaft sträubt sich seit vielen Jahren gegen einen Verkauf des Areals und eine wohnbauliche Umgestaltung. WIR Immobilien Bild: Bernhard Weizenegger

Rechtlich gesehen hat die Stadt kaum eine Handhabe – kostenpflichtige Anordnungen und Bußgelder seien nur begrenzt möglich. Wenn eine Gefahr von den Gebäuden ausgehe – zum Beispiel, weil Ziegel herabfallen oder Fensterscheiben eingeschlagen sind – könne das Stadtbauamt zwar Anordnungen zur Gefahrenabwehr erlassen. Diese lösen aber nicht das Problem.

Warum dann die Hausbesitzer nicht einfach enteignen? Diese Forderung haben Günzburger immer wieder ins Gespräch gebracht. „Nur weil ein Eigentümer sein Objekt verwahrlosen lässt, kann man ihn noch nicht enteignen“, erklärt der Oberbürgermeister. „Das grundsätzlich garantierte Eigentumsrecht berechtigt leider auch dazu, eine Immobilie bis zu einem bestimmten Grad zu vernachlässigen und sie nicht zu nutzen beziehungsweise vermarkten zu müssen.“

Oberbürgermeister Jauernig sieht die Hausbesitzer in der Verantwortung

Wie kann es nun aber weitergehen mit dem Schandfleck an so exponierter Stelle im Stadtgebiet? Der Oberbürgermeister sieht die Verantwortung klar bei der Hausbesitzerin – betont aber, wie wichtig eine baldige Lösung durch einen Verkauf am Ende für alle Günzburger wäre. „Es wäre ein weiterer Schritt in der Umsetzung unseres städtebaulichen Rahmenplans für den Bereich zwischen Dillinger Straße und Maria-Theresia-Straße, wenn dem erbärmlichen Zustand der Immobile an einer der Hauptachsen in unserer Innenstadt ein Ende gesetzt würde. Nicht nur die Nachbarschaft, sondern die ganze Stadtgesellschaft wäre den Eigentümern dankbar.“





Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von Rebekka Jakob:

Günzburg darf beim Schandfleck nicht nachlassen

Lesen Sie zu diesem Thema auch noch:

Straßensperren, Schandflecken, Schwerlastverkehr

Auf die Große Kreisstadt kommt Großes zu

Kauft die Stadt jetzt den Schandfleck?