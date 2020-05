vor 32 Min.

Es bleibt bei 229 Corona-Infektionen im Landkreis Günzburg

Die Zahlen bleiben für den Landkreis stabil: Drei Tote, 31 Verdachtsfälle, 153 Personen in Quarantäne, 200 Genesene und 229 Infizierte.

Im Landkreis Günzburg bleibt es wie am Mittwoch bei 229 bestätigten Corona-Infektionen. Wieder genesen sind 200 Personen – auch das ist dieselbe Zahl im Vergleich zum Vortag. Verdachtsfälle gibt es mit einem weniger nunmehr 31, wie das Landratsamt mitteilte. Die Anzahl der in Quarantäne befindlichen Personen ist um 16 Personen auf 153 gesunken. An beziehungsweise mit der Corona-Infektion verstorben sind im Landkreis Günzburg bislang drei Personen. (zg)

Themen folgen