vor 48 Min.

Es funkelt wieder in Günzburg

Auf Günzburg wartet wieder eine lange Einkaufsnacht: Am kommenden Freitag ist die Sternenacht in der Innenstadt. Mit dabei sind neben vielen Geschäften auch das Forum am Hofgarten und das Heimatmuseum.

Am Freitagabend steigt die Sternenacht. Diesmal ist ein besonders umfangreiches Programm in der Innenstadt geboten

Ganz schön kreativ sind sie, die Mitglieder der Günzburger Cityinitiative, die sich am Freitagabend bei der Sternenacht präsentieren wollen: Eine Candybar, ein „Gruselhaus“ mit Halloweenverkauf, Sternenfotos, selbst gekochter Apfelpunsch oder Engelslockenkartoffeln sind nur einige der Dinge, die zwischen 18 und 22 Uhr bei den teilnehmenden Geschäften entdeckt und probiert werden können. Auch das Forum am Hofgarten und das Heimatmuseum spielen dabei eine Rolle.

Die Günzburger Stadthalle beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal an dem Veranstaltungstag – diesmal wird es bunt: Das Foyer des Forums wird dazu von 18 bis 20 Uhr kurzerhand in eine kleine Kunsthalle verwandelt, in der sich Kinder und Junggebliebene kreativ ausleben können. Dunkle Pappwände bieten viel Platz für fantasievolle Gemälde. Das Besondere: Die knalligen Farben, mit denen gemalt wird, leuchten im Dunkeln und sind somit natürlich besonders eindrucksvoll. Und wer sich die Zeit im Forum anderweitig vertreiben möchte, kann bei einem Gewinnspiel miträtseln und Veranstaltungskarten für die aktuelle Spielsaison gewinnen.

Parallel zur Malaktion im Foyer gibt es die besondere Gelegenheit, hinter die Kulissen des Forums zu schauen (19, 20 und 21 Uhr). Wer schon immer einmal sehen wollte, wie es im Keller der riesigen Veranstaltungshalle aussieht oder wie viele Umkleideräume das Forum am Hofgarten zu bieten hat, ist bei den Kurzführungen genau richtig aufgehoben. Diese Aktion richtet sich ebenfalls an kleine und große Gäste. Diese haben an jenem Abend zum letzten Mal die Möglichkeit, die Lichtprojektionen des Kunstvereins Off-Art zu bewundern, die am Brunnen und an der Hauswand des Vienna House zu sehen sind.

Auch musikalische Unterhaltung ist bei der Sternenacht geboten: Entertainer Andy Orlowski, die Stelzenmusiker Paprizka und die städtische Musikschule Günzburg werden an verschiedenen Stellen in der Innenstadt zu hören sein. Eine große Modenschau von Marc Aurel ist ebenfalls wieder von 19.30 bis 20 Uhr vorgesehen.

Mit den Sternen um die Wette leuchtet an diesem Abend eine Feuershow, um 19 und 20 Uhr auf dem Marktplatz und um 21.30 Uhr beim Forum am Hofgarten. Das Lichterlabyrinth des Maria-Ward-Gymnasiums vor der Frauenkirche und Lichtprojektionen des Dossenberger-Gymnasiums am Wätteplatz gehören ebenfalls dazu. Für Kinder steht auf dem Marktplatz wieder ein Kinderkarussell und im Foyer der Sparkasse am Marktplatz ein Maltisch von Krass e. V.

Wer noch mehr von Günzburg sehen möchte, kann im Rahmen „Wir freuen uns, Sie zur Abendöffnung des Heimatmuseums im Rahmen der Günzburger Sternenacht zu begrüßen“ Führungen um 18.30, 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr in der Sonderausstellung „Bürger machen Kultur – Günzburg im 19. Jahrhundert“ bei freiem Eintritt im Heimatmuseum miterleben. (rjk/zg)