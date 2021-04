vor 24 Min.

Es geht voran mit dem Kötzer Bauhof

Plus Was Nachbarn wegen des gemeindlichen Bauhofs in Kötz befürchten und warum der Zaun im Norden vielleicht doch besser an der Grundstücksgrenze bleibt.

Von Irmgard Lorenz

„Bis nächstes Jahr“ soll der gemeindliche Bauhof realisiert werden, sagte Bürgermeisterin Sabine Ertle im Gemeinderat, und das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung weitere Schritte auf dieses Ziel zu gemacht. Die Einwendungen aus der frühzeitigen Auslegung zum Bebauungsplan „Bauhof Kötz“ und zur damit verbundenen Flächennutzungsplanänderung sind behandelt und die öffentliche Auslegung beider Planungen beschlossen worden. Während der frühzeitigen Auslegung von Mitte Dezember bis Mitte Januar haben sich zwei Bürger zu den Plänen geäußert und Einwendungen vorgebracht, auf die in der Sitzung der Fokus gelegt wurde. Einmal ging es darum, dass eine Teilfläche des Sportplatzwegs dem Baugrundstück für den Bauhof zugeschlagen werden solle. Dies sei eine erhebliche Einschränkung des Zugangs zu einem benachbarten Grundstück, heißt es in der Einwendung. Sportplatzweg in Großkötz dient auch der Erschließung angrenzender Grundstücke Thomas Häußler vom Neu-Ulmer Planungsbüro Zint und Häußler versicherte jedoch: „An Trasse und Breite ändert sich zunächst mal nichts.“ Der Sportplatzweg im Norden von Großkötz – nördlich angrenzend an den bisherigen Feldweg soll auf etwa 5800 Quadratmetern der gemeindliche Bauhof entstehen – diene nicht nur als Erschließung für den Bauhof, sondern auch weiter als Erschließung für die angrenzenden Grundstücke, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung, er werde deshalb als öffentliche Straßenverkehrsfläche in den Geltungsbereich aufgenommen. Widerspruch gegen den Bebauungsplan legte eine Bürgerin ein, die als Verpächterin eines Nachbargrundstücks durch die im Bebauungsplan vorgeschriebene Eingrünung des Bauhofareals eine Verschattung ihres Ackers befürchtet. Gerade im Frühjahr und im Herbst sei aber eine gute Erwärmung des Bodens für das Keimen der Saaten unabdingbar. Die Bürgerin befürchtet eine Wertminderung ihres Grundstücks und dadurch womöglich sinkende Pachteinnahmen. Um diese Bedenken auszuräumen, rückte die Gemeinde Kötz von einer Ortsrandeingrünung mit etwa 20 Meter hohen Bäumen ab und beschränkte die Forderung auf das Pflanzen von etwa vier Meter hohen Büschen auf der Nordseite des Bauhofareals. Auch die vorgesehene Bebauung mit einer Bauhöhe bis zu zwölf Meter hatte die Einwenderin kritisiert, ebenfalls in der Sorge um Verschattung ihrer landwirtschaftlichen Fläche. Dazu allerdings teilte Planer Thomas Häußler im Gemeinderat mit: „Wir müssen nachlegen“ – bei den Planungen für den Bauhof habe sich nämlich ergeben, dass Streugutsilos eine Höhe von 16,5 Metern brauchen. Keine wesentlichen Beeinträchtigungen für landwirtschaftliche Flächen in Kötz Allerdings wollte man der Einwenderin dann doch auch entgegenkommen und reduzierte die Grundstücksfläche, auf der diese Bauhöhe erlaubt sein soll, von 20 auf zehn Prozent der etwa 5800 Quadratmeter. Da außerdem die geltenden Abstandsflächen eingehalten werden müssen, sei keine wesentliche Beeinträchtigung für die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen zu erwarten, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Gemeinderat Norbert Ritter fand auch die zehn Prozent Fläche, auf der die Bebauung 16,5 Meter hoch sein darf, noch zu viel, es gehe ja nur um ein Silo mit einer Grundfläche von 16 Quadratmetern, sagte er. Planer Häußler riet aber von einer weiteren Reduzierung ab: „Es wäre unklug, auf ein Minimum zu gehen.“ Bürgermeisterin Ertle unterstützte diese Einschätzung, man brauche eine gewisse Flexibiltät für die Zukunft. Bei der Einfriedung des Bauhofareals wollte die Gemeinde der Einwenderin entgegenkommen und wie gewünscht mit dem Zaun von der nördlichen Grundstücksgrenze einen Meter zurückgehen. Die Begrüung mit Büschen statt Bäumen sollte dann eben außerhalb des Zauns auf dem Bauhofareal gepflanzt werden, auch wenn einige Gemeinderäte der Meinung waren, dass nicht nur ein Zaun, sondern auch Büsche an der Grundstücksgrenze Sorgfalt beim Bewirtschaften des Nachbargrundstücks erfordern. Zaun soll keine Nachteile für Landwirt in Kötz zur Folge haben Eine Wende brachte Gemeinderat Richard Lochbrunner. Er gab zu bedenken, dass der Landwirt auf dem Nachbargrundstück womöglich Einschränkungen und Auflagen bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln bekomme, wenn der Zaun hinter die Ortsrandbegrünung zurückgesetzt wird. „Es dürfen keine Nachteile für den Landwirt entstehen“, sagte Lochbrunner und bat um Prüfung der Situation. Diese sicherte Planer Häußler zu. Erfreut nahmen die Kötzer Räte zur Kenntnis, dass das Staatliche Bauamt Krumbach vorerst auf die Anlage einer Linksabbiegespur auf der Kreisstraße GZ4 bei der Einmündung zum Sportplatzweg verzichtet. Voraussetzung der Behörde ist, dass an dieser Stelle keine Unfallhäufigkeiten festgestellt werden, die den Bau einer Linksabbiegespur erfordern würden. Kritik am Schallschutz gab es unter dem Stichwort Immissionsschutz vom Landratsamt, weil im Schallgutachten die Beladung von Streufahrzeugen nur tagsüber berechnet worden sei. Das Landratsamt forderte deshalb, das Schallgutachten zu ergänzen und in der lautesten Nachtstunde nach der Anzahl der Schneeräumfahrzeuge mit je zwei Abfahrten pro Fahrzeug und einer Silobeladung zu prüfen. Zudem wies das Landratsamt darauf hin, dass aufgrund des Winterdienstes und des damit verbundenen nächtlichen Lärms südlich vom Sportplatzweg in bestimmten Bereichen keine Betriebsleiterwohnung möglich sein wird. Der Bereich südlich des Sportplatzwegs ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Kötz als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Man habe das Schallgutachten angepasst, sagte Planer Thomas Häußler, auch beim Verladen von Streugut nach 22 Uhr sei keine unzulässige Lärmbelästigung zu erwarten. Der Fachbeitrag zum Artenschutz – Stichwort Offenlandarten und Zauneidechse – kann erst jetzt im Frühjahr ausgearbeitet werden. Danach sollen die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen konkretisiert werden. Planer Häußler sprach im Gemeinderat von einem Augleichsflächenbedarf von 2445 Quadratmetern. Dafür wolle man eine Extensivwiese im Bereich Wasserburger Weg anlegen. Parallel zum Bauleitplanverfahren hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung im März für die Ingenieurleistung für die Freianlagen und Ingenieurbauwerke für den neuen Bauhof knapp 50.000 Euro bewilligt und 47.000 Euro für die Objekt- und Tragwerksplanung und den Brandschutznachweis freigegeben. 