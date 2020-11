vor 2 Min.

„Es gibt viel zu tun“ an Bubesheims Kanälen

Bürgermeister Gerhard Sobczyk, seit Mai Bürgermeister in Bubesheim, muss sich auch um die Kanäle in seiner Gemeinde kümmern.

Plus Nach dem Starkregen im Juni waren Keller am Wiesenweg vollgelaufen. Mit was sich der Gemeinderat sonst noch beschäftigte.

Von Sandra Kraus

Die Gemeinde Bubesheim hat eine neue Hundesteuersatzung verabschiedet. Weitere Themen der Sitzung waren der Neubau in der Weißenhorner Straße, das Kanalnetz im Wiesenweg und das Kinderhaus St. Anna.

Die Steuerhöhe – 30 Euro für den ersten Hund, 40 Euro für den zweiten Hund und 400 Euro für einen Kampfhund – bleibt in Bubesheim unverändert.

Christoph Oberauer stimmte gegen den Beschluss, er hatte die Fragen gestellt, warum es überhaupt die im Mittelalter entstandene Hundesteuer noch gebe, und ob die Einnahmen nicht zweckgebunden für die Hunde und ihre Halter ausgegeben werden sollten.

Diskutiert wurde, wie zu verfahren sei, wenn ein Kampfhund in der Gemeinde abgemeldet sei mit dem Argument, der Kampfhund sei nur zu Besuch da. Sobczyk empfahl Anzeige bei der Polizei.

Zweiter Feuerwehrkommandant legt Amt nieder

Zweiter Kommandant Stefan Sauter legt sein Amt aus persönlichen Gründen zum 19. Januar 2021 nieder. Damit werden in der an diesem Tag angesetzten Dienstversammlung alle drei Kommandanten neu gewählt. Ohne seinen Rücktritt hätten nur der Erste und der neu geschaffene Posten des Dritten Kommandanten gewählt werden können.

Ein dem Landratsamt Anfang Oktober vorgelegter Tekturplan wurde vom Landratsamt genehmigt und das gemeindliche Einvernehmen ersetzt.

Damit ist der von Bürgermeister Gerhard Sobczyk gesetzte Baustopp aufgehoben. Die Verlegung der Carports nach Osten und der zusätzliche Bau eines Technikraums und eines Abstellraums sind damit rechtens. Gemeinderätin Stefanie Greiner kommentierte: „Auch wenn wir jetzt nichts mehr machen können, aber das ist doch blöd für alle, die nach Bauplan bauen.“ Die halbseitige Sperre und Tempo-30-Beschränkung der Weißenhorner Straße im Bereich der Baustelle haben bis zum Ende des Baus Bestand, so Sobczyk.

"Falschanschluss" von 27 Grundstücken

Nach dem Starkregen am 17. Juni waren viele Keller am Wiesenweg und Wasserburger Weg vollgelaufen. Bürgermeister Sobczyk machte sich auf die Ursachensuche. Da die Videobefahrung der Kanäle nichts gezeigt habe, habe man eine sogenannte Signalberauchung durchgeführt und unschädlichen, weißen Rauch in den Kanal eingeleitet. „An 27 Grundstücken hat sich ein Falschanschluss gezeigt, da der Rauch aus der Dachrinne entwichen ist. Es gibt also viel zu tun.

Die drei Kirchenverwaltungen Großkötz, Kleinkötz und Bubesheim haben sich entschlossen, zum Jahreswechsel für ihre Kinderhäuser eine Amtshilfevereinbarung mit dem Kita-Zentrum St. Simpert im Bistum Augsburg einzugehen. Personalverantwortung und Buchhaltung seien damit an das Kita-Zentrum abgegeben, so Sobczyk. Die Trägerschaft an sich bleibt bei der örtlichen Kirchenstiftung.

