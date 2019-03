vor 40 Min.

Es läuft super für den ESV Burgau

Der Eissport boomt in Burgau. Vereinschef Werner Gebauer kann also zufrieden sein. Wenn nur die Ausländer-Klausel im bayerischen Eishockey endlich geändert würde.

Von Jan Kubica

Der ESV Burgau war Erster der Landesliga-Gruppe, anschließend Vorletzter der Verzahnungsrunde: Der Weg in die Eishockey-Bayernliga war zumindest für diesmal noch viel zu weit. Sind Sie als Vereinsvorsitzender dennoch zufrieden mit der Runde, Herr Gebauer?

Ja, klar. Der erste Abschnitt lief wider Erwarten gut. Wir wollten unter die ersten fünf kommen, aber dass wir Erster werden., hätten wir nie gedacht. Und hätten wir mit der Mannschaft weiter gespielt, die wir im ersten Abschnitt der Saison hatten, wären wir auch in der zweiten Runde garantiert weiter oben gelandet. Wir wären aber nicht aufgestiegen, das ist auch klar.

Aufgestiegen ist als einziger von zehn Bewerbern aus der Landesliga der EC Pfaffenhofen. Wo liegt der große Unterschied zwischen Burgau und Pfaffenhofen?

Dass Pfaffenhofen eigentlich eine Bayernliga-Mannschaft ist, die ein Jahr zuvor mit Pech abgestiegen und danach komplett zusammengeblieben ist. Damit ist das keine klassische Landesliga-Mannschaft. Und die Pfaffenhofer sind jetzt genau da, wo sie hingehören. Wir dagegen haben in der Verzahnungsrunde mal gesehen, was Bayernligisten so drauf haben. Dazu kam Verletzungspech und der Umstand, dass wir plötzlich nur noch mit zwei EU-Ausländern spielen durften.

Eine nicht nur auf den ersten Blick merkwürdige Formulierung in der Spielordnung des Bayerischen Eissport-Verbandes, die Sie während der Spielzeit auch laut, deutlich und erfolglos kritisiert haben. Wie will es der ESV Burgau in Zukunft machen? Von vornherein auch in der Landesliga mit lediglich zwei Ausländern planen? Genauso wie diesmal handeln – mit den bekannten Folgen? Oder zeichnet sich ein dritter Weg ab, besteht zum Beispiel Hoffnung, dass diese „freiwillige Selbstverpflichtung“ genannte Regelung geändert wird?

Auf diesen dritten Weg hoffen wir tatsächlich. Wir gehen zumindest davon aus, dass es Gespräche über eine andere Regelung geben wird als Hinweise, diese stur einfach beizubehalten. Weil auch die Konkurrenten gesagt haben, dass man hier eine andere Lösung benötigt. Da scheint auch was im Gang zu sein. Vielleicht sehen sie vonseiten des BEV ja doch ein, dass die Regelung rechtswidrig ist.

Wie wollen Sie konkret vorgehen?

Der Plan ist abzuwarten, was der BEV uns anbietet. Die Leute im Verband haben gesagt, sie wollen spätestens Anfang April ein Gespräch mit uns führen. Danach entscheiden wir weiter.

Gibt es für die kommende Runde denn schon Personal-Abmachungen? Bleibt der Trainer? Gibt es Spieler, die den Verein verlassen werden?

Das Trainergespann Stanislav Hlozek und Heinz Heinrich bleibt. Von den Spielern des aktuellen Teams hat bisher keiner abgesagt. Es gibt allerdings bei zwei Spielern noch Unwägbarkeiten wegen ihres Berufs. In Sachen Neuzugänge tut sich jetzt noch nichts.

Ein großes Thema in der nun beendeten Saison war die Ultra-Gruppierung Hurricanes. Wie geht’s in dieser Sache weiter?

Es gibt Signale, dass die Hurricanes nächstes Jahr vielleicht doch wieder in die Halle dürfen. Es müssen aber noch Gespräche stattfinden.

Diskussionsstoff boten auch die vielen anderen Zuschauer. Salopp formuliert war die Bude meistens voll – und trotzdem regte sich kaum eine Hand für die Jungs auf dem Spielfeld.

Gegen Ende der Saison ist das Publikum etwas mehr mitgegangen als zuvor. Ich hoffe, dass nächste Saison die Fans wieder so zahlreich kommen und die Mannschaft entsprechend anfeuern. Es gab ja wirklich viele tolle Eishockeyspiele auf deutlich höherem Niveau als früher. Höhepunkte waren natürlich die Derbys gegen Neu-Ulm. Ich hoffe, dass es die künftig wieder gibt.

Bestehen daran Zweifel?

Derzeit keine ernsthaften. Aber es geht das Gerücht, dass die Bayernliga von 14 auf 16 Teams aufgestockt wird. Dann würden die Viertplatzierten der Aufstiegsrunden zusätzlich nach oben gehen – und die Neu-Ulmer durch die Hintertür aufsteigen.

Zwei Spielzeiten sind in der schmucken Burgauer Eisarena absolviert. In der Öffentlichkeit werden ja häufig nur die Eishockey-Männer zur Kenntnis genommen. Dabei spielen im Verein auch Jugendliche, zudem wird Eiskunstlauf angeboten. Und es gibt jede Menge Schulsport, der ebenfalls in der neuen Halle stattfindet. Alles gut also?

Bestens. Diese Halle war für alle, die damit zu tun haben, die optimale Lösung. Im Eishockey-Nachwuchs und im Eiskunstlauf haben wir richtig guten Zulauf. Wir hatten zuvor 200 Mitglieder, jetzt sind es etwa 300 – und die 100, die hinzu kamen, sind fast nur Kinder. Der Schulsport boomt auch. Das war also sicher sinnvoll investiertes Geld – nicht nur für unseren Verein.

Themen Folgen