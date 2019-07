05:00 Uhr

Es war ein „unglaublich entspanntes“ 202. Kinderfest

Die schlechten Wettervorhersagen sind nicht eingetreten und viele Besucher kamen nach Leipheim zum 202. Kinderfest. Warum der Regen in den Tagen zuvor gut war. Eine Bilanz.

Ein „unglaublich entspanntes“ 202. Kinderfest haben die Leipheimer und ihre Gäste gefeiert. Diese Bilanz hat Nicole Schneider, die Pressesprecherin der Stadt, am Montagnachmittag im Gespräch mit unserer Zeitung gezogen. Alle seien dankbar, dass die Wetterapps nicht recht behalten haben, die für das Wochenende sehr schlechte Vorhersagen veröffentlicht hatten. „Wir haben daraus die Lehre gezogen, nicht alles zu glauben, was dort steht.“ Im Gegenteil: Das Wetter sei dem Kinderfest sehr zugutegekommen, es sei geradezu ideal gewesen – eben nicht zu heiß, und ein kleiner Schauer am Sonntagabend habe auch nicht mehr viel ausgemacht. Der Regen in den Tagen zuvor habe wiederum den positiven Effekt gehabt, dass der Festplatz sehr grün war, das hätten auch viele Besucher bemerkt. „Wir sind fast mit dem Mähen nicht mehr nachgekommen.“ Das viele Grün habe zum Wohlfühlambiente beigetragen.

Fahrrad und Shuttlebus waren hoch im Kurs

Erwähnenswerte Vorfälle habe es nicht gegeben, auch der Sanitätsdienst habe nicht viel zu tun gehabt. Am bemerkenswertesten seien da noch einige junge Männer, die den Boxautomaten zu arg malträtiert hatten – und sich dabei verletzten. Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte habe sehr gut funktioniert. Und auch der Betrieb auf dem Parkplatz, der immer mal wieder wegen Überfüllung gesperrt werden musste, sei kein Problem gewesen. Sie habe festgestellt, dass gerade zu diesen Zeiten die Leute dann vermehrt mit dem Fahrrad gekommen seien. Außerdem sei der Shuttlebus sehr gut angenommen worden, er werde immer besser frequentiert.

Tausenden Besuchern hat es gut gefallen

Am Samstag seien mindestens 18000 Menschen beim Kinderfest gewesen, am Sonntag 16000 bis 18000. Und auch am Montagnachmittag habe es sich wieder gut gefüllt. Wie viel am Wochenende los war, habe sich auch daran gezeigt, dass zum Teil das Essen ausgegangen sei. Aber Beschwerden habe sie keine gehört, weder direkt geäußert noch auf den diversen Facebook-Seiten, dort hätten sich die Besucher nur über ihren Besuch ausgetauscht. „Auch das zeigt, wie gut die Stimmung war“, betont Schneider.

Ihr persönlich haben vor allem die „ganz bezaubernden Tänze“ gut gefallen, die Kinder hätten sich viel einfallen lassen. Und beispielsweise beim „Tanz aus dem Leben eines Viertklässlers“ hätten Schüler, Lehrer und Eltern vorbildlich zusammengearbeitet. (cki)

Lesen Sie auch dazu:

33 000 Besucher feiern in Leipheim das Kinderfest

173 Bilder Mehr als 30.000 Besucher kommen zum Leipheimer Kinderfest Bild: Erich Herrmann

Themen Folgen