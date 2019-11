vor 28 Min.

Ex-Kultusminister macht AfD für Antisemitismus mitverantwortlich

Zum Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus rief der frühere bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle bei seinem Auftritt in der Synagoge in Ichenhausen auf.

In Ichenhausen spricht bei der Reichspogromnacht-Gedenkstunde der frühere Kultusminister Ludwig Spaenle deutliche Worte.

Von Walter Kaiser

Vor dem Tor der ehemaligen Synagoge ist Polizei postiert. Jüdisches Leben muss auch fast 75 Jahre nach Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geschützt werden. Noch mehr in Zeiten wie diesen, in denen die Grenzen des Unerträglichen immer weiter verschoben werden. Bei einer Gedenkstunde in Ichenhausen wurde am Sonntagabend in beeindruckender Weise an die Opfer der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. In ganz Deutschland brannten jüdische Gotteshäuser und Geschäfte, tausende Juden waren misshandelt und getötet worden. Allzu viele haben aus der Geschichte nichts gelernt. Im Gegenteil: „Der Antisemitismus zeigt seine Fratze wieder frecher“, bedauerte der frühere bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle in seiner Ansprache.

Spätestens seit dem geplanten Massaker an Juden in Halle sei es Zeit, „deutliche Zeichen gegen das Erstarken von Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Rechtsextremismus zu setzen“, erklärte bei der Begrüßung der Gäste Margaretha Hackermeier, die Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Augsburg und Schwaben. „Die Verbrechen der Unmenschlichkeit dürfen sich nie mehr wiederholen.“

Ludwig Spaenle: Antisemitismus wird durch das Internet beschleunigt

Ludwig Spaenle ist Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe der bayerischen Staatsregierung. Der Judenhass speise sich aus vielen Quellen, doch alle Begründungen seien „abstrus“ und „geistiger Unrat“ – die Folge von Dummheit, Unwissenheit, Aggression oder fanatischem und ideologischem Rassismus. Antisemitismus gebe es seit Jahrhunderten, neu sei die „Beschleunigung durch das Netz“. Spaenle: „Das wirkt wie Benzin ins offene Feuer.“

Studien zeigen, dass etwa ein Viertel der Deutschen für antisemitische Parolen anfällig ist. „Dem müssen wir uns als Gesellschaft entgegenstellen“, forderte der frühere Kultusminister. Unverzichtbar sei die wahrhaftige und geschichtsbewusste Erinnerung an jüdisches Leben, das es auf deutschem Boden seit 1700 Jahren gebe. „Die Lüge der Verdrängung“ müsse ein Ende haben.

Und wichtig sei die Erinnerungsarbeit nicht zuletzt an den Schulen, wie sie in herausragender Weise vom „Lernzirkel Judentum“ am Günzburger Dossenberger-Gymnasium geleistet werde. Das mache Hoffnung, erklärten auch Margaretha Hackermeier und Reinhold Reibl, der Kreisverbandsvorsitzende der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, neben dem DGB einer der Mitveranstalter der Gedenkstunde.

Pfarrer Stefan Berlin warnt: Holocaust war kein "Vogelschiss"

Für den immer aggressiver werdenden Ton in Gesellschaft und Politik machten die Redner die AfD mitverantwortlich. Für die „menschenverachtenden Äußerungen“ vieler AfD-Funktionäre dürfe es keinen Raum geben, betonte Reibl. „Aus Worten werden Taten.“ Bei der Präsentation des Lernzirkels Judentum ergänzte Pfarrer Stefan Berlin: „Der Holocaust war eben kein Vogelschiss.“

Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkstunde vom Vokalensemble des Dossenberger-Gymnasiums unter der Leitung von Oberstudienrat Peter Neuburger. Passend zum Thema des Abends und in hervorragender Weise vorgetragen wurden Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und jüdische Lieder – eines entstanden im Warschauer Getto.

