vor 3 Min.

Experten: Qualität wird in Altenpflege zu wenig bewertet

Bayerische Landräte diskutieren in Günzburg über Pflegenotstand und Krankenhausversorgung

Auf Einladung von Landrat Hubert Hafner tagte der Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Bayerischen Landkreistags im Landratsamt Günzburg. Hafner ist Vorsitzender des Fachausschusses. In der Sitzung wurde einmal mehr deutlich, wie groß die Herausforderungen im Bereich der Pflege und der Krankenhausversorgung zwischenzeitlich sind.

Michael Pflügner vom Sozialstift Nürnberg und Prof. Dr. Alexander Schraml, Chef des Kommunalunternehmens im Landkreis Würzburg, berichteten über die alltäglichen Hürden in der Altenhilfe und die wachsende Schere zwischen jenen, die versorgt werden müssen, und denjenigen, die für diese Versorgung zur Verfügung stünden. Zudem käme die Qualität in der Altenpflege in Prüfungen der Fachaufsichten zu kurz. Geprüft würden in erster Linie strukturelle Aspekte, wie die Zahl der betreuenden Personen. Dabei käme es aus Sicht der Träger entscheidend darauf an, wie es den alten Menschen gehe.

Die im Rahmen der Sitzung bekräftigte Errichtung von Pflegestützpunkten in den bayerischen Landkreisen zielt darauf ab, die Versorgung der Pflegebedürftigen zu verbessern. In Pflegestützpunkten kann sich jedermann rund um das Thema Pflege und Altenhilfe beraten lassen. Diese von sieben Landkreisen bereits betriebenen Einrichtungen beraten dabei neutral. Das heißt, dass Lösungen gesucht werden, die auf die jeweilige individuelle Situation passen. Der Rahmenvertrag zur Errichtung von Pflegestützpunkten in Bayern muss mit den Verbänden der Pflege- bzw. Krankenkassen geschlossen werden und steht kurz vor dem Abschluss.

Debattiert wurde außerdem über die zugespitzte wirtschaftliche Lage vieler Kreiskrankenhäuser. „Wenn die Kreiskliniken eine Zukunft haben und unsere Bürger nicht vor geschlossenen Türen stehen sollen, müssen sich die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen grundlegend ändern. Die Bundespolitik muss den wirtschaftlichen Druck auf unsere Häuser rausnehmen“, so Landrat Hubert Hafner. (zg)

