Facebook & Co.: Wie wichtig ist Social Media für Bauern im Kreis?

Plus Eine Bäuerin aus Oberbayern pflegt in sozialen Netzwerken das Image des Berufsstands. Nun war sie im Landkreis Günzburg zu Gast. Hier hält sich die Begeisterung in Grenzen.

Von Gertrud Adlassnig

Soziale Netzwerke, also Social Media, dringen mehr und mehr in die Alltagswelt vor, setzen Trends und bestimmen Werthorizonte. Das funktioniert vor allem über das größte Netzwerk „Facebook“, einem nicht unumstrittenen amerikanischen Unternehmen. Es bietet Plattformen für Privatpersonen, Gruppen, Firmen. Bettina Hanfstingl aus Oberbayern setzt auf diese neue Form der Kommunikation. Sie ist auf Twitter unterwegs und gehört zu den begeisterten Nutzern der Plattform. Die Bäuerin mit der Mission, das Image ihres Berufsstandes zu pflegen und ein positives Bild davon in die Welt zu tragen, referierte zur Herbstsitzung der Ortsbäuerinnen im Kreis Günzburg.

