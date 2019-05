00:34 Uhr

Fachkräftemangel bremst Montessori

Warum das Kinderhaus nicht wachsen kann und was trotzdem den Erfolg ausmacht

Nach der Einweihung des Montessori-Waldkindergartens vor Kurzem im Günzburger Birket und vor der 25-Jahr-Feier der Schule am 20. Juli hat der 414 Mitglieder zählende Montessori-Verein Günzburg einen neuen Vorstand gewählt.

Ihr Amt abgegeben haben zweiter Vorsitzender Stephan Zeh, Waldkindergarten-Vorstand Ute Abmayr sowie nach sieben Jahren auch Kinderhaus-Vorstand Yvonne Körger-Kemming. Ihnen wurde für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz gedankt. Der neue Vorstand besteht aus dem im Amt bestätigten Vorsitzenden Alexander Frank, dem als neuer stellvertretender Vorsitzender Thomas Messingschlager zur Seite steht. Zweite stellvertretende Vorsitzende und Schulvorstand bleibt Ulrike Förster, auch Finanzvorstand Volker Motscha und Schriftführerin Andrea Franken bleiben im Amt. Neu gewählt wurden Kinderhausvorstand Daniel Liedert und als weiteres Vorstandsmitglied Katrin Gallinat.

Im Kinderhaus mit insgesamt drei Gruppen sind derzeit 57 Kinder untergebracht, zum Waldkindergarten gehören aktuell 18 Kinder. Hemmnis und Herausforderung ist hier – wie in allen Kindergärten in Günzburg und darüber hinaus – der akute Fachkräftemangel, aufgrund dessen die Einrichtungen trotz hoher Nachfrage aktuell nicht weiter wachsen können. In der Grundschule gibt es aktuell 99, in der weiterführenden Schule 64 Schüler. Hier verzeichnet der Montessori-Verein seit 2016 einen kontinuierlichen Anstieg, für das kommende Schuljahr werden etwa 175 Schüler erwartet.

Als Gründe für diesen Anstieg nennt Schulvorstand Ulrike Förster unter anderem Beständigkeit durch langjähriges Personal, Professionalität durch kompetente Pädagogen sowie Kontinuität in Verwaltung und Vorstand. Auch „absolut sehenswerte Abschlüsse“ der Schüler tragen laut Förster zu diesem Erfolg bei, ebenso die Zusammenarbeit zwischen Kinderhaus und Schule und Kooperationen mit der Städtischen Musikschule und verschiedenen Firmen. (zg)

