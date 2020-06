vor 20 Min.

Fahrer eingeschlafen: Kleintransporter verunglückt

Ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren und dann in die Leitplanke geprallt ist dieser Kleintransporter auf der A8.

Kurz nach dem Parkplatz Scheppacher Flur auf der A8 fuhr der Wagen auf einen Sattelzug auf

Der 51-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der auf dem Weg von Frankreich nach Österreich war, ist am frühen Samstagmorgen auf dem rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung München unterwegs gewesen. In seinem Fahrzeug saßen seine beiden Arbeitskollegen im Alter von 34 und 35 Jahren. Kurz nach dem Parkplatz Scheppacher Flur fuhr der Fahrer des Kleintransportes ungebremst auf einen Sattelzug vor ihm auf.

Wie sich im Laufe der Unfallaufnahme herausstellte, war der 51-Jährige eingeschlafen. Durch den Zusammenstoß wurden seine beiden Beifahrer leicht verletzt und konnten nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Unfallverursacher wurde mittelschwer verletzt und musste über Nacht stationär behandelt werden, wohingegen der 58-jährige Fahrer des Sattelzuges laut Polizei unverletzt blieb.

Durch die hohe Energie des Zusammenstoßes gerieten diverse Fahrzeugteile und Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrbahn, wodurch für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt wurden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. Der Kleintransporter wurde erheblich deformiert, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Dem Sattelzug wurde die Weiterfahrt bis zur nächsten Ausfahrt gestattet, wo anschließend der Auflieger gewechselt wurde. Zur Sicherung und Reinigung der Unfallstelle war außer der Feuerwehr Burgau auch die Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia im Einsatz.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich nach Angaben der Autobahnpolizei auf insgesamt rund 45000 Euro. (zg)

