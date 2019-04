23.04.2019

Fahrschülerin verwechselt Fahrspur auf A8: Zwei Verletzte

17-Jährige prallt mit dem Auto auf Lastwagen. 200 Liter Diesel laufen aus. Autobahn muss gesperrt werden

Auf der Autobahn 8 hat sich am Samstagmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war eine 17-Jährige in einem Fahrschulauto mit ihrem Fahrlehrer auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs. Die Jugendliche wechselte die Fahrspur und prallte seitlich gegen einen Lastwagen, der die rechte Spur befuhr. Das Fahrschulauto schob die Hinterachse des Lkw nach vorne und beschädigte dabei den Dieseltank. Rund 200 Liter Diesel liefen aus. Die Autobahn und auch das Erdreich daneben wurden dadurch verunreinigt. Die 17-jährige Fahrschülerin zog sich leichte, ihr 60-jähriger Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz mittelschwere Verletzungen zu.

Die beiden wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrlehrer kam in die Uniklinik Ulm, die Fahrschülerin ins Günzburger Kreiskrankenhaus. Der 36 Jahre alte Lenker des Lastwagens, der mit seinem Fahrzeug durch die Kollision ebenfalls ins Schleudern gekommen war, konnte seinen Lkw abfangen.

Polizei und Rettungskräfte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Autobahn 8 war für kurze Zeit zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wegen der Umleitung war die Verkehrsbelastung an der Ausfahrt Günzburg besonders hoch. Hier standen Autofahrer im Stau. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei gibt den Gesamtschaden an Auto und Lastwagen mit 70000 Euro an. (obes/zg)

