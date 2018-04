vor 25 Min.

Falsche Mitarbeiterin der Stadt unterwegs

Polizei warnt vor Betrugsmasche in Burgau und Winterbach.

Am Donnerstag gegen 10.:30 Uhr erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau den Hinweis, dass in der Haldenwanger Straße in Burgau eine Frau unterwegs sei, die sich als Mitarbeiterin der Stadt Burgau ausgabe. Die Frau solltee, so behauptete sie, die Hauseingangstüren auf Einbruchsicherheit hin überprüfen. Als sie von der Anruferin nicht ins Haus gelassen wurde, ging die Frau weiter. Die eingesetzte Streife konnte allerdings in der Umgebung der Haldenwanger Straße niemanden mehr antreffen. Die Stadt führt keine solchen Begehungen durch, betont die Polizei. Es wird eindringlich davor gewarnt Personen ins Haus oder die Wohnung zu lassen, welche sich mit einem solchen Vorwand Zutritt erschleichen wollen.

Um kurz vor 11 Uhr wurden dann zwei Personen in einem weißen Sprinter kontrolliert. Auch hier hatte ein aufmerksamer Bürger die Beamten informiert, dass sich zwei Personen in Winterbach als Schrottsammler ausgaben. Sie fuhren von Haus zu Haus und fragten nach Altmetall. Bei der Kontrolle konnten im Lieferwagen mehrere alte Dachrinnen aufgefunden werden. Diese konnten aber keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei ermuntert die Bevölkerung in Fällen, in denen Zweifel über eine amtliche Eigenschaft von Personen an der Haustüre besteht beziehungsweise Personen hausieren, unverzüglich den Notruf zu wählen und sich Rat zu holen. (zg)