vor 22 Min.

Falsche Versprechen und ein Paket, das nie ankommt

Erneut sind Menschen aus der Region Opfer von Betrügern geworden

Mit zwei unterschiedlichen Maschen haben es Betrüger geschafft, von Menschen aus der Region Geld zu ergaunern. Die beiden Fälle hat die Polizei in ihrem jüngsten Pressebericht veröffentlicht.

Eine 55-jährige Ichenhauserin erwischte es am Mittwoch: Nach Angaben der Polizei erhielt die Frau einen Anruf, bei welchem der bislang noch unbekannte Täter angab, sie habe knapp 39 000 Euro gewonnen. Aufgrund anfallender Kosten zur Auszahlung des Gewinnes müsse sie jedoch zunächst 1000 Euro in Form von Gutscheinen übersenden, sagte der Anrufer. Die Geschädigte fiel zunächst auf die Betrugsmasche herein und verschaffte dem Täter die geforderte Summe, so die Polizei. Nachdem der Betrüger sie danach erneut zur Zahlung von 4000 Euro aufforderte, erkannte die Ichenhauserin den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Günzburg.

Ein weiterer Betrugsfall betrifft einen Mann aus Kötz: Im September bestellte der 32-Jährige im Internet einen Winkelschleifer für 90 Euro und überwies den Betrag via Paypal an den Verkäufer. Bislang erhielt er die bestellte Ware jedoch nicht, die Kontaktaufnahme mit dem unbekannten Täter verlief ergebnislos, berichtet die Polizei. Das Geld scheint verloren zu sein: Der Geschädigte nutzte nach Angaben der Polizei zur Überweisung des Geldes die Funktion „Geld an Freunde und Familie senden“. Deshalb hatte er keinerlei Möglichkeiten, sich die 90 Euro zurückzuholen. (zg)

