18:00 Uhr

Familie Brix will lange leerstehenden Burgauer Schützenhof wieder mit Leben füllen

Plus Das Wirtshaus gehörte lange fest zu Burgau. Einige Jahre war es zu. Doch allmählich wird es reaktiviert. Dabei spielen auch zwei in der lokalen Gastronomie bekannte Menschen mit.

Von Christian Kirstges

Er war einmal eine Institution in Burgau: der Schützenhof. 1973 hatten Johann Brix und seine Frau ihn gebaut, ein Jahr später eröffnet und bis 1992 selbst betrieben. Anschließend war er noch bis 2015 geöffnet. Doch danach wurde es ruhig um das Gasthaus hinter dem Eisstadion am Stadtrand. Die Stadt wollte das Gebäude (vergeblich) kaufen, um daraus eventuell ein Vereinsheim zu machen, wovon auch die Oberknöringer Schützen profitiert hätten – sie sind gewissermaßen heimatlos, seit sie ihre angestammte Gaststätte nicht mehr nutzen durften. Seither sind sie zu Gast bei der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Burgau – im Gebäudetrakt neben dem Schützenhof. Und dieses Gasthaus wird nun reaktiviert.

Die Familie hatte sich nach einigen vergeblichen Verkaufsversuchen die Frage gestellt, was aus dem Haus werden soll. Und drei Generationen entschlossen sich, es doch wieder selbst zu nutzen, erzählt der 28-jährige Johann Brix. Er wird den Schützenhof nun mit seinem Onkel betreiben, der ebenfalls Johann heißt – und früher gut 20 Jahre lang das auch von vielen geschätzte Stadtcafé im Zentrum geführt hatte. Der 56-Jährige ist fürs Kochen zuständig. Außerdem ist Johann Brix Senior – der 84 Jahre alte und seit 2017 verwitwete Opa des 28-Jährigen – wieder mit dabei, sowie Anna-Lena Keller, die 25 Jahre alte Partnerin des Jüngsten.

Im Burgauer Schützenhof gingen direkt zum Start 40 Essen über die Theke

Somit soll die Tradition fortgesetzt werden, wenn auch im kleinen Stil. Bis die endgültige Konzession da ist, wird sonntags Essen zum Mitnehmen verkauft, das vor allem in der Zeitung und im Internet beworben wird. Am vergangenen Sonntag, dem ersten Tag, seien bereits 40 Essen über die Theke gegangen. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt der jüngste Brix. Aber das zeige, dass der Schützenhof den Burgauern gefehlt habe. Das macht er zudem daran fest, dass er von wildfremden Leuten Freundschaftsanfragen und Nachrichten bekomme, seit er seine private Facebook-Seite zum Schützenhof umfirmiert hat – eine eigene, gewerbliche Seite ist noch in Arbeit.

Noch darf nicht im Gastraum bewirtet werden, stattdessen gibt es Essen zum Mitnehmen. Aber sobald die Genehmigung da ist, können sich Gäste hier wieder niederlassen – zumindest an den ausgewählten Öffnungstagen und für private Veranstaltungen. Bild: Christian Kirstges

Wenn dann die endgültige Genehmigung da ist, soll tageweise auch innen bewirtet werden, etwa an Aschermittwoch, Muttertag oder ähnlichen Tagen. Außerdem soll der Gastraum beispielsweise für Feiern gemietet werden können, mit oder ohne Bewirtung. Ein regelmäßiger Wirtshausbetrieb ist jedenfalls nicht geplant, schließlich ist der Senior Rentner – wenn auch noch fit – und die anderen drei sind anderweitig berufstätig. „Das ist der Vorteil: Das Gebäude gehört der Familie, wir gehen arbeiten – wir gehen also damit kein Risiko ein.“ Ursprünglich war der kommende Kirchweihsonntag als Start anvisiert worden (an dem es nun Ente gibt). Dass es schon eine Woche früher losging, sei auch nicht schlecht gewesen.

Enkel über den Opa: "Nicht viele greifen in seinem Alter nochmal an"

Zuvor war viel in Eigenleistung renoviert worden, nachdem im vergangenen Jahr die Entscheidung gefallen war, was aus dem Schützenhof werden soll. Gut 80 Sitzplätze gibt es im Inneren, auf den Terrassen kommen knapp 100 dazu. Der Bereich des Schützenvereins und das Gasthaus sind voneinander getrennt und haben nichts miteinander zu tun, betont die Familie.

Der 28-Jährige ist besonders stolz auf seinen Opa, dass er mit dabei ist – „nicht viele in seinem Alter greifen noch mal an“. Als Kind habe er selbst hier viel Zeit verbracht, erzählt der Jüngste, also einiges von der Gastronomie mitbekommen. Trotzdem entschied er sich, als Sozialpädagoge in der Kinder- und Jugendhilfe in Dürrlauingen zu arbeiten, seine Partnerin ist in der Familienhilfe tätig und bekam durch die Erzählungen die Bedeutung des Schützenhofs mit. „Es ist schön zu sehen, dass drei Generationen so etwas nochmal anpacken. Das ist selten“, sagt sie.

Jetzt kommt es auf die Burgauer an

Auch der Opa ist begeistert, er hatte nicht mehr damit gerechnet, dass hier erneut aufgesperrt wird. „Das macht jetzt schon richtig Spaß.“ Schließlich habe er sein halbes Leben in der Gastronomie verbracht. Und auch der frühere Inhaber des Stadtcafés freut sich: Er stehe gerne wieder hinter dem Herd und habe viele positive Nachrichten auf WhatsApp von Leuten bekommen, die sich freuen, wieder von ihm bekocht zu werden. Inzwischen ist er in einer anderen Branche tätig und will hier lieber im Hintergrund wirken. Seine Kochkunst „hat er von meiner Oma gelernt“, sagt der Jüngste.

Ein Blick in den Gastraum von der Theke aus: Gut 80 Sitzplätze gibt es im Inneren des Burgauer Traditionslokals, das nun reaktiviert wird. Bild: Christian Kirstges

Angelegt ist der Betrieb auf eine Gastronomie in kleinem Stil. Aber letztlich, betont die Familie, komme es auf die Burgauer an. Wenn sie den Schützenhof wieder so gut annehmen wie früher, könnte vielleicht auch mehr daraus werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen