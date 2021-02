vor 25 Min.

Fasching: Für Kinder in Hochwang gibt es einen Rätselweg

Damit die Kinder in Hochwang im Fasching nicht leer ausgehen, hat der Soldaten- und Kameradschaftsverein einen Rätselweg aufgebaut.

Von Heike Schreiber

Auf Faschingsumzüge und Faschingsbälle müssen die Kinder heuer coronabedingt verzichten. Damit sie aber nicht ganz leer ausgehen, hat sich ein Team des Hochwanger Soldaten- und Kameradschaftsvereins etwas Besonderes einfallen lassen.

Kinder- und Grundschulkinder können sich von heute an bis zum Faschingsdienstag auf einen Rätselweg durch Hochwang begeben. Wer die Rätsel findet und löst, kann mit etwas Glück ein Überraschungspaket gewinnen.

Holger Potz aus Hochwang ließ sich von einem ähnlichen Projekt eines Faschingsvereins aus einem Nachbarlandkreis inspirieren und trat kurzerhand an den Vorstand des Soldaten- und Kameradschaftsvereins heran.

An acht Stationen müssen Rätsel gelöst werden

Zusammen mit anderen Mitgliedern wurde der Rätselweg ausgearbeitet und am Mittwochabend aufgebaut. „Wir wollten nicht, dass der ganze Fasching ausfällt. So haben die Kinder einen Anreiz, sich zu verkleiden und vor die Haustüre zu kommen“, erklärt Potz.

Am Spielplatz im Tal ist Startpunkt, acht Rätselstationen gibt es insgesamt. Am Ende kommt ein Lösungswort heraus, das bis Aschermittwoch via WhatsApp an 08223/8239920 oder per E-Mail an raetselweg@gmail.com verschickt werden kann. Holger Potz verspricht, dass mindestens zehn Gewinner gezogen werden. Die Auslosung soll zeitnah erfolgen. Welche Preise es gibt, will er nicht verraten.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen