Fast 30 Unfälle am Limbacher Kreisel in gut zwei Jahren: Jetzt wird umgebaut

Einer der zahlreichen Unfälle am Kreisverkehr bei Limbach. Der Kreisel wird jetzt umgerüstet, damit so etwas nicht mehr passiert.

Plus Vor allem zwei Ursachen stechen nach Auskunft der Polizei bei den Unfällen am Kreisverkehr beim Burgauer Stadtteil Limbach heraus. Nun wird hier aufwendig nachgerüstet.

Von Christian Kirstges

Der Kreisverkehr beim Burgauer Stadtteil Limbach hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Sogar die Burgauer Band 8872 hat zusammen mit der Figur des Schorsch ein Lied darüber gemacht und im Jahr 2020 beim Starkbierfest unserer Zeitung auf die Bühne gebracht. Schließlich kracht es gefühlt ständig, die Unfälle am Dienstagabend und Mittwochmorgen vergangener Woche (wir berichteten) waren Nummer 28 und 29 alleine seit Dezember 2018. Für den Verkehr freigegeben worden war der Kreisel bereits im Jahr 2016. Burgaus Polizeichef Stefan Eska sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es an der Stelle, als dort noch eine Kreuzung statt des Kreisels war, auch viele Unfälle gegeben habe. Doch die jetzige Häufung von zum Glück meist eher kleineren Kollisionen sei schon auffällig.

Deshalb hatte das Landratsamt nach einer Besprechung mit Polizei, Staatlichem Bauamt und Stadt auch kürzlich angeordnet, dass hier unbedingt etwas geschehen muss (wir berichteten) – was nach Eskas Worten geschehen wird, wenn das nötige Material da ist. An beiden Kreisel-Zufahrten von Günzburg und Burgau aus werden gelbe Blinklichter montiert, denn das Problem sei die Strecke der ehemaligen B10. An jeder Einmündung soll künftig zudem ein roter, nach rechts zeigender Pfeil auf weißem Grund zeigen, wo es langgeht.

Ein Jahr lang sollen die Unfallzahlen am Kreisel Limbach wieder beobachtet werden

Darüber hinaus sind sogenannte Vorwegweiser geplant, die auf die Entfernung bis zum Kreisverkehr hinweisen. Zudem werden in den Boden halb versenkte Reflektoren eingelassen, in denen sich gewissermaßen das Licht der Scheinwerfer spiegelt („Katzenaugen“). Wenn die Maßnahmen greifen, müsse man nicht mehr machen, sagt Eska – ansonsten wären wohl auch noch Laternen nötig. Ein Jahr lang sollen die Unfallzahlen beobachtet werden, bevor entschieden wird, ob hier weiter nachjustiert werden muss.

Die Polizei könne auch nicht wirklich nachvollziehen, warum es hier so oft kracht. Fakt sei aber: Wenn jemand während der Fahrt etwa am Handy spielt oder bei Nebel zu schnell ist, würden alle Umbauten nichts bringen. Die bisherigen Unfälle seien in allen Richtungen passiert, aber seit Dezember 2018 habe es nur sechs Vorfahrtsverletzungen gegeben, 23 Mal hingegen sei zu schnell oder unaufmerksam gefahren worden. Für die Vorjahre habe man keine Zahlen, auch nicht für die frühere Kreuzung.

94 Unfälle am Kreisverkehr von 2000 bis 2010

Wirklich vergleichen mit der Situation vor dem Bau des Kreisels kann auch das Staatliche Bauamt in Krumbach die Situation nicht, da sich der Verlauf der Straße hier komplett geändert hat. Aber aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes aus dem Jahr 2010 geht hervor, dass es auf der damaligen B10 bei Limbach von Januar 2000 bis Januar 2010 insgesamt 94 Unfälle gegeben hat. Die Bilanz: 17 Schwer- und 64 Leichtverletzte.

