vor 5 Min.

Fast 35 000 Kilometer auf dem Rad

Was die Teilnehmer der Aktion Stadtradeln in Günzburg erreicht haben

„Radeln fürs Klima“ war im Juli wieder das Motto in der Stadt: 140 aktive Radler in zwölf Teams haben vom 3. Juli bis 23. Juli beachtliche 34590 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und dabei ca. 5000 Kilo CO2 eingespart. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Klimaschutz-Manager Roman Holl gratulierten jetzt den beiden Siegergruppen. Von den 13 gemeldeten Mannschaften sammelte das Team „Senioren-Radler Günzburg“ die meisten Radkilometer, nämlich genau 9275. Auf dem zweiten Platz folgt knapp geschlagen das Team „SG Reisensburg-Leinheim“ mit 8280 Kilometern.

„Alle Teilnehmer der Aktion haben einen großartigen Beitrag zu Klimaschutz und zur Stärkung des Radverkehrs in Günzburg geleistet. Mit der eingesparten CO2-Menge haben wir gemeinsam die Fahrleistung eines Pkw mit 30000 Kilometer Fahrleistung kompensiert“, lobte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Teilnehmer.

Auch der Klimaschutzmanager der Stadt Günzburg, Roman Holl, zieht ein positives Resümee: „Das Stadtradeln 2019 war wieder ein voller Erfolg. Meine Schätzung von 25000 gesammelten Kilometern haben wir sehr deutlich überschritten. Wie im Vorjahr war unsere gemeinsame Auftakt-Radtour wieder sehr beliebt.“

Diese Zahlen bestätigen Oberbürgermeister Jauernig in seiner Wahrnehmung, dass ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung hin zu mehr nachhaltiger Mobilität zu verzeichnen ist. Radfahren spielt dabei eine zentrale Rolle. „Die Stadt Günzburg hat in Sachen Radverkehr die letzten Jahre viel geleistet, um das Radfahren in der Stadt noch attraktiver und sicherer zu gestalten. Wir möchten hier weiter eine Vorreiterrolle einnehmen und werden in Zukunft weiter daran arbeiten“, verspricht Oberbürgermeister Jauernig. Geplant seien zum Beispiel weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Altstadt. (zg)

Themen Folgen