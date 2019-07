00:33 Uhr

Fast sechs Millionen Euro für die Kinder

Mit Kosten von etwa 4,1 Millionen Euro rechnet die Stadt Ichenhausen für Umbau, Neubau und Anbau an der Kita Storchennest in der Annastraße. Zurzeit ist eine Notgruppe im Keller untergebracht. Die Kita soll um zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe erweitert werden.

Ichenhausen plant große Um-, An- und Neubauten für Tagesstätten. Was sich im Westen der Stadt tun könnte

Von Irmgard Lorenz

Das Wesentliche hat der Stadtrat in einer Sondersitzung vor Kurzem schon besprochen für Umbauten und Erweiterungen in den Kindertagesstätten Heilig Kreuz in Hochwang und Wilhelm Busch und Storchennest in Ichenhausen (wir berichteten). Lediglich der Bauantrag für die Erweiterung des Wilhelm-Busch-Kindergartens um einen Essbereich und einen Schlafraum musste noch dem Bauausschuss vorgelegt werden, der die gewünschten Änderungen einstimmig beschlossen hat. Es ging um ein leicht geneigtes Pultdach, anstelle eines Flachdachs und die Holzverkleidung der Fassade für den Anbau.

Insgesamt wird die Stadt Ichenhausen knapp sechs Millionen Euro für diese drei Kindertagesstätten investieren, dabei darf sie für neue Betreuungsplätze aber 50 Prozent Zuschuss erwarten, das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 stellt Zuschüsse in Höhe von 35 Prozent zur Verfügung.

Mit insgesamt etwa 2,7 Millionen Fördergeldern kann Stadtkämmerer Michael Fritz rechnen, sofern die Förderanträge bis 31. August gestellt werden und auch die Bauanträge bis dahin komplett sind. Das schafft die Stadtverwaltung, auch wenn einer der drei Bauanträge jetzt noch einmal im Bauausschuss beraten werden musste. Die beiden anderen gehen – weil nach der Sondersitzung ohne Änderung – als Akt der laufenden Verwaltung ihren Weg. Das ist geplant:

Ein etwa 100 Quadratmeter großer würfelförmiger Anbau, neben dem Eingang zur Wilhelm-Busch-Straße hin, soll dringend benötigten Platz schaffen für einen Speiseraum mit 46 Quadratmetern und einen 40 Quadratmeter großen Schlafraum, der multifunktional genutzt werden kann, weil immer zwei Matratzen übereinander schubladenartig unter ein Podest geschoben werden können. Architektin Birgit Dreier rechnet mit Kosten von insgesamt 474000 Euro für den Anbau und knapp 97000 Euro für den Umbau, denn auch eine Bereitstellungsküche wird gebraucht und für die von ursprünglich acht auf mittlerweile 20 Mitarbeiterinnen gibt es keinen Personalraum. Das liegt unter anderem daran, dass die Kita Wilhelm Busch im Jahr 2002 mit 20 Essenskindern angefangen hat und der Bedarf an Langzeitbetreuung einschließlich Mittagessen „extrem gewachsen ist“, wie Kindergartenleiterin Bianca Rösch sagt.

Mehr als 50 Kinder müssen bisher in einem schlauchartigen Raum neben dem Eingang verköstigt werden. „Wir sind völlig am Limit“, sagt Leiterin Rösch, und Kindergartenreferentin Heike Glassenhart spricht von einer „organisatorischen Höchstleistung des Personals“, das unter schwierigen räumlichen Bedingungen den Alltag meistert.

Auch im kommenden Kindergartenjahr wird es nicht ohne die Notgruppe im Keller gehen. Auf einem über 1500 Quadratmeter großen angrenzenden Grundstück, das die Stadt gekauft hat, soll ein Neubau für zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen und eine Krippengruppe mit 15 Plätzen entstehen, sodass es im Storchennest dann fünf Gruppen für Kindergartenkinder und zwei Gruppen für die Krippenkinder gibt, denn die Stadt Ichenhausen rechnet mit einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Der vom Architekturbüro Alea Brenner geplante Neu- und Umbau bringt auch Verbesserungen im Bestand. Dabei geht es unter anderem um bisher nicht vorhandene Therapie- und Ausweichräume, die erste barrierefreie Toilette, einen Nebenraum zum Lagern von Turnutensilien und eine deutliche Verbesserung der Parkplatzsituation. Außerdem gibt es im Storchennest für die Kindergartenkinder bisher lediglich eine einzige Dusche im Obergeschoss. Die vom Architekturbüro veranschlagten Kosten von vier Millionen Euro bezeichnet Kindergartenreferentin Glassenhart als „gewaltige Summe, aber das ist jeden Cent wert“. Kindergartenleiterin Elvira Mader hält aus pädagogischer Sicht von drei Varianten die für die beste, die im Nordosten einen einstöckigen Neubau (2,57 Millionen Euro) für den Kindergarten mit Stellplätzen und im Südosten einen Krippenanbau (851000 Euro) ebenfalls mit Stellplätzen vorsieht. Für den Umbau im Bestand liegt die Kostenschätzung bei 691000 Euro. So wurde es in der Sondersitzung beschlossen.

Zu den bisher zwei Kindergartengruppen soll es künftig eine Krippengruppe geben. Dazu wird die Nutzung im Untergeschoß ausgebaut, unter anderem mit einem Raum für Elterngespräche und als Rückzugsort für in der Eingewöhnungszeit ihrer Kinder anwesende Eltern. Auch ein Atelier, belichtet durch einen Lichthof wäre denkbar.

Ein Aufzug soll vom Unter- bis zum Dachgeschoss führen, wo auch ein Speiseraum für die Kindergartenkinder Platz findet. Unter dem Dach plant das Architekturbüro Alea Brenner außerdem die Krippe, eine gut gesicherte Dachterrasse dient den Kleinen als Außenspielfläche. Ein „Riesenvorteil“ sei es, dass die Rampe vom Dachgeschoß in den Garten gleichzeitig als Rettungsweg dient, sagt Architekt Martin Brenner. Dank der Hanglage muss nur die Hälfte der Geschoßhöhe mit der Rampe überwunden werden. Das Dachgeschoß wurde bisher von der Hochwanger Pfarrei genutzt, die Kirche gibt diesen Raum nach Auskunft von Bürgermeister Strobel aber auf und macht so den Umbau möglich. Die Bauzeit beziffert Architekt Martin Brenner auf zehn bis zwölf Monate. Man habe den „Anspruch, zu versuchen, bei laufendem Betrieb auszubauen“. Zuerst soll das Dachgeschoß ausgebaut werden, damit die Kindergartenkinder dort während des Umbaus im Erd- und Untergeschoß vorübergehend untergebracht werden können. Die Gesamtmaßnahme soll etwa 1,3 Millionen Euro kosten, darin enthalten sind auch neue Fenster im ganzen Haus und eine neue Heizung.

Die Stadt Ichenhausen hat nicht nur diese drei Kitas im Blick. „Es ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten Jahren im Westen eine Krippe brauchen“, sagt Bürgermeister Robert Strobel.

