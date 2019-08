vor 4 Min.

Fast zehn Millionen für Bauprojekte

Geld vom Freistaat fließt in den Landkreis

Auch in diesem Jahr unterstützt der Freistaat kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Günzburg mit Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von insgesamt knapp 9,8 Millionen Euro. Das teilt der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter (CSU) mit. 2,54 Millionen erhält der Landkreis für die Generalsanierung und den Umbau des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach. 2,18 Millionen Euro dienen der Erweiterung und Sanierung des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg. Weitere 2,65 Millionen werden für den Ersatzneubau der Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Krumbach bereitgestellt.

Mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 40000 Euro wird bei der Errichtung von Kindergartenplätzen durch das Bezirksklinikum unterstützt. 142000 Euro bekommt die Stadt für die Generalsanierung der Herrenwaldhalle Reisensburg sowie einen Baukostenzuschuss von 50000 Euro für den Umbau und die Erweiterung des evangelischen Reggio-Kinderhauses. Die Stadt Krumbach kann sich über 495000 Euro für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Billenhausen sowie über 50000 Euro für die Generalsanierung der Freisportanlagen am Schul- und Sportzentrum Krumbach freuen.

Jettingen-Scheppach wird mit 117000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens St. Ulrich in Scheppach unterstützt. Eine Förderung in Höhe von 96000 Euro erhält Offingen für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte. Aletshausen bekommt für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens 180000 Euro, Bibertal für die Erweiterung des Kinderhauses St. Mauritius in Kissendorf 70000 Euro. Für die Sanierung und die Erweiterung des Kindergartens Sebastian Kneipp im Kloster Wettenhausen erhält Kammeltal eine Förderung von 250000 Euro. Kötz werden für den Neubau der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kleinkötz 200000 sowie für den Neubau eines Kinderhortes in Großkötz 150000 Euro zur Verfügung gestellt. 150000 Euro erhält auch Röfingen für die Erweiterung des Kindergartens Roßhaupten. Eine Förderung in Höhe von 420000 Euro bekommt der Schulverband Thannhausen für die Generalsanierung der Dreifachsporthalle in Thannhausen. (zg)

