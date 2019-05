00:34 Uhr

Faszination Moor

Im Landratsamt geht es um die Vielfalt – aber auch um den Schutz

Moore umgibt seit Jahrhunderten die Aura des Unheimlichen. Nebel, so will es das Filmklischee, wabern über sumpfigem Gelände, in dem nicht selten Leichen auf Nimmerwiedersehen versenkt worden sind. Tatsächlich sind Moore faszinierende Landschaften, ein Naturwunder und Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Und Moore könnten wirksam dem Klima- und dem Hochwasserschutz dienen, wenn es sie in ausreichender Zahl noch gäbe. „Faszination Moor“ heißt eine informative Ausstellung, die bis 28. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten im Eingangsbereich des Landratsamtes zu sehen ist. Sie zeigt unter anderem auf, was auch Einzelne zum Schutz der verbliebenen Moore tun können.

Ein Moor liegt direkt vor unserer Haustür – im Leipheimer Moos. Im Laufe der vergangenen 100 Jahre ist es nachhaltig geschädigt worden. Die Entnahme von Trinkwasser, Entwässerungsgraben, der Siedlungsbau und die intensive Landwirtschaft haben das Moos auf kleine Reste zusammenschmelzen lassen. Wenigstens sie zu retten, ist eine der vielfältigen Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos.

Deren Geschäftsführer Ulrich Mäck schilderte bei einem Vortrag am Montagabend in Wort und Bild, wie es gelungen sei, durch die (zunächst höchst umstrittene) Wiedervernässung einiger Bereiche des Mooses wieder ursprüngliche Landschaften und neue Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen zu schaffen sowie einen Beitrag zum Klima- und Hochwasserschutz zu leisten. Wie vor Kurzem im Umweltausschuss des Kreistags (wir berichteten) plädierte Mäck dafür, die „offizielle Landwirtschaftspolitik“ zu ändern und Landwirten, die sich aktiv am Grünland- und Moorschutz beteiligen, eine angemessene Entlohnung zukommen zu lassen. So könne der Landwirt im Dienst der Gesellschaft und der Natur zum auskömmlich finanzierten Klimawirt werden.

Die Wanderausstellung „Faszination Moor“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt informiert in Wort und Bild über die vielfältigen Funktionen der Moore – für Tiere und Pflanzen, für Klima und Wasserhaushalt und damit letztlich für die Lebensgrundlagen der Menschheit. Die Dringlichkeit des Moorschutzes hat inzwischen auch die Politik erkannt. Der Freistaat Bayern will mit Millionenaufwand bis 2020 rund 50 Moore renaturieren. Firmen, die für diese Projekte spenden, erhalten Zertifikate, sogenannte „Moorbenefits“.

Aber auch jeder Einzelne könne seinen Beitrag leisten, wie Ottmar Frimmel, der Naturschutzbeauftragte des Landkreises, und der Klimaschutzbeauftragte Oliver Tuschinski bei der Eröffnung der Ausstellung im Landratsamt am Montagabend betonten. Noch immer gibt es Blumenerde mit Torfanteil, darauf sollte zum Schutz der Moore besser verzichtet werden. Wer mag, kann im Rahmen der Ausstellung bei einem Quiz sein Wissen testen, auf den Beistelltischen liegen zahlreiche Flyer und Info-Broschüren zum Thema Moorschutz aus.

Landrat Hubert Hafner fasste all das mit den Worten zusammen: „Wir sollten sorgsam mit der Erde umgehen“. Denn: Eines unschönen Tages könnte es zu spät sein. (kai)

