vor 23 Min.

Faustschlag ins Gesicht

Zwei Kraftfahrer geraten aneinander

Auf der B16 zwischen Ichenhausen und Hochwang sind am Freitagnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer aneinandergeraten. Der Fahrer eines Lastwagens war vom Wettenhauser Weg auf die B16 abgebogen und in Richtung Hochwang gefahren, als er von dem Fahrer eines weißen Klein-Lkw überholt und aus bislang ungeklärten Gründen ausgebremst wurde, berichtet die Polizei. Als die zwei Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand der B16 auf Höhe des Raiffeisenmarktes zum Stillstand kamen, stiegen beide Fahrzeugführer aus und gerieten in ein Wortgefecht.

Im weiteren Verlauf schlug der Fahrer des Klein-Lkw dem anderen Kraftfahrer mit der Faust ins Gesicht. Ein couragierter Verkehrsteilnehmer konnte diese Situation beobachten und die Streitigkeit schlichten. Der Fahrer des weißen Klein-Lkw entfernte sich daraufhin. Der Geschädigte reagierte jedoch rechtzeitig und konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren. Durch den Schlag erlitt der Mann eine Schwellung im Gesicht und Kopfschmerzen. Den Fahrer des Klein-Lkw erwartet jetzt ein Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und vorsätzlicher Körperverletzung. (zg)

Zeugenhinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen.

