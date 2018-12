08:00 Uhr

Feiermarathon bis Weihnachten

Hans Reichhart, Bürgermeister von Jettingen-Scheppach, besucht bis zum Heiligen Abend etwa 20 Feiern von Vereinen. Warum es für ihn trotzdem kein Stress ist.

Von Heike Schreiber

Den Begriff Stress hat Hans Reichhart längst aus seinem Wortschatz gestrichen. Er mag den Ausdruck einfach nicht, auch wenn der Bürgermeister von Jettingen-Scheppach einer ist, dem man sofort abnehmen würde, dass er im Stress ist. Er umschreibt seinen übervollen privaten und beruflichen Kalender lieber damit, dass er „viel am Hals“ hat. In der vorweihnachtlichen Zeit ganz besonders. Neben den alltäglichen Terminen in Rathaus und auf Baustellen jagt eine besinnliche Feier die andere, von der internen seiner Partei über zig Vereinsfeiern bis zur Andacht im Isabella-Braun Seniorenheim. Doch während Landrat Hubert Hafner vor den Heimbewohnern davon spricht, dass die Vorweihnachtszeit manchmal ausarte, „man hetzt von Besinnung zu Besinnung“, sieht es der Rathauschef ganz anders: „Für mich ist es eine Freude, ich schenke den Menschen gerne meine Zeit.“

Ende November ging es los mit den ersten Weihnachtsfeiern. Bewusst gezählt habe er sie nicht, aber auf etwa 20 kommt Reichhart bis zum Heiligen Abend. Vom Frauenbund über den Vdk bis zum Sportverein ist alles dabei. Zusätzlich fuhr er am Nikolaustag noch zu einem Adventskonzert der Bundeswehr nach Ulm, „um die Verbindung aufrecht zu erhalten“.

Manchmal muss sein Stellvertreter einspringen

Manchmal reihen sich an einem Tag gleich mehrere Feiern aneinander. „Es könnten aber noch viel mehr sein“, sagt der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern. In jüngeren Jahren habe er locker drei bis vier Termine nacheinander abgearbeitet, inzwischen habe er das etwas eingeschränkt. Manchmal muss sein Stellvertreter einspringen. Wann immer es dem 66-Jährigen möglich ist, folgt er den Einladungen persönlich.

Sein „Bestreben“ sei es, mindestens eine Stunde zu bleiben. Nicht etwa, weil er sich dazu verpflichtet fühlt – „ich muss nirgendwo hin“ – oder weil das von einem Bürgermeister so verlangt wird oder aber auch, weil es ihm gut zu Gesicht steht, sondern weil er es selbst so möchte. „Das alles ist eine Sache der Einstellung, das ist das A und O“, findet er. Weihnachten sei eine ganz besondere Zeit, in der die Menschen in einer anderen Stimmung seien. „Das Zusammenkommen ist doch das Allerwichtigste, hier kommt man anders ins Gespräch als sonst.“

Wunderbar entspannend

Körperlich sei es zwar anstrengend, die Tage seien unglaublich lang. Er empfinde es aber nicht als Belastung, es sei eine Chance „runterzukommen“. Was beispielsweise bei Grundstücksverhandlungen undenkbar ist, an solchen Tagen sei er nur angespannt. Manchmal hat er an die hundert Termine in fünf Wochen. Da seien Weihnachtsfeiern doch wunderbar entspannend. Hier müsse er nicht viel tun, nur reden und zuhören.

Und das macht er an diesem Nachmittag im Isabella-Braun-Seniorenheim auch ausgiebig. Seinem ehemaligen Lehrer Karl König klopft er auf die Schulter, zu einer Gruppe älterer Damen setzt er sich an den Tisch, schüttelt viele Hände und umarmt Anna Merkl, eine rüstige 96-Jährige, die früher im Rathaus mitgearbeitet hat. Man kennt und schätzt sich seit Jahrzehnten.

Eigentlich sollte die große Krippe längst stehen

Bei jeder Feier bekommt er natürlich auch allerlei Leckereien serviert. Glühwein lehnt er grundsätzlich ab, mit der Arbeit sei das nicht vereinbar. Er esse gerne Süßes, bei Plätzchen halte er sich in der Regel zurück, aber bei Baumkuchen oder Hutzelbrot könne er nicht Nein sagen. „Da kommt dann schon was zusammen“, sagt er und bedauert, dass er bei den vielen Terminen gerade den Sport komplett vernachlässigt. Immerhin hat er schon einen Christbaum gekauft. Eigentlich hatte sich der zweifache Opa vorgenommen, die große mehrere Quadratmeter große Krippe für die Enkel aufzubauen, aber das hat er nicht geschafft. „Das ist dann so ein Moment, an dem ich denke, dass ich gerne mehr Zeit hätte“, gesteht er.

Ob er nach einem solchen Vorweihnachtsmarathon am Ende überhaupt noch in der Stimmung ist für eine Familienfeier am Heiligen Abend? „Selbstverständlich“, sagt Reichhart beinahe vorwurfsvoll. „Da freut man sich ganz besonders darauf.“ Er verbringt den Abend ganz traditionell bei Würstchen und Kartoffelsalat und in der Christmette. Nur eine Gefahr sieht Reichhart: Nach all dem Trubel falle eine große Last ab, da könne es schon passieren, dass ihm die Augen zufallen.

Im vergangenen Jahr hat er übrigens am 24. Dezember noch ein Paar getraut. Darauf verzichtet er heuer – dafür hat er diesmal zwei Trauungen an Silvester.

