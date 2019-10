vor 2 Min.

Festival des Glaubens

Angebot an Familien

Vom 25. bis 28. Oktober sowie vom 28. bis 31. Oktober (Herbstferien) finden wieder die von den Veranstaltern so betitelten „Family-Prayer-Festivals“ im Claretinerkolleg Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) unter dem Thema „Verwurzelt in Christus“ statt. Nachdem als Veranstaltungsort Balderschwang wegen der wachsenden Nachfrage zu klein wurde, werden in Weißenhorn bereits zum dritten Mal zahlreiche Familien aus dem Bistum Augsburg und darüber hinaus zusammenkommen. Während inzwischen alle Übernachtungsplätze vergeben sind, gibt es für Tagesgäste noch einige freie Plätze.

Insgesamt werden über die Woche verteilt an die 250 Teilnehmer erwartet, größtenteils Kinder, die ein abwechslungsreiches Programm erwartet. Veranstaltet werden diese Tage von Müttern und Vätern, die aus der Bewegung Jugend 2000 stammen und auch in Ehe und Familie weiter ihren Glauben feiern und durch verschiedene Impulse und Austauschrunden vertiefen wollen. Seit vielen Jahren ist Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg dem Familientreffen verbunden, sodass er auch heuer nach Weißenhorn kommen und am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr mit den Familien ein Fest des Glaubens feiern wird. Höhepunkt ist der Abend, an dem die einzelnen Familien ab 19 Uhr einen besonderen Familiensegen empfangen können. (zg)

gibt es im Internet unter www.jugend2000.org/event/familyprayerfestival

Themen folgen