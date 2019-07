vor 19 Min.

Festliche Klänge

Nicht nur die Musik steht in Wettenhausen im Mittelpunkt

In diesem Jahr begrüßte der Musikverein Wettenhausen seine Gäste auf einer besonderen Bühne: dem Klosterhof. Die Musiker hatten unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten Robert Remmele ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Erich Kircher, der in diesem Jahr sein 55-jähriges Jubiläum feiert, im Verein den Posten des Notenwarts inne hat und gleichzeitig Ehrenbeauftragter ist, führte mit interessanten Beschreibungen durch das Programm. Begrüßt wurden die Zuhörer mit der klangimpulsiven „Festivus Fanfare“ von Martin Scharnagl, gefolgt von einem Marsch, der extra für den Musikverein von Timo Dellweg komponiert wurde: das „Klostergeheimnis“, das kleine rhythmische Einblicke in die geheimnisvolle Geschichte des Klosters gewährt.

Nach der „Parksteiner Jubiläums-Polka“ nahm Bezirksvorsitzender Robert Strobel die Ehrungen für Treue und Verdienste im Verein vor. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Franz Imminger und Albert Mayer ausgezeichnet, die sogar zu den Musikern der ersten Stunde der damaligen Jugendkapelle zählen, und Manfred Imminger. Alle drei Geehrten sind große Stützen des Vereins, egal ob musikalisch, mit Rat und Tat im Vorstand oder bei Festen. Für 20 Jahre aktive Blasmusik wurden Johann Holland, Monika Bronnhuber, Martin Mayer und Matthias Mörz mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Für zehnjährige Tätigkeit wurden Regina Lauter und Annika Mayer geehrt.

Beim Stück „über sieben Brücken“ nahmen die 46 Musiker der Kapelle die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch einen der populärsten deutschsprachigen Popsongs. Mit den bekannten Klängen des Marsches „Alte Kameraden“ von Carl Teike, konnten die Musizierenden ihre Zuhörer ebenfalls überzeugen. Mit der flotten Polka „Ernst im Allgäu“ von Ernst Netzer, bearbeitet von Anton Slowak setzte der Musikverein Wettenhausen die Serenade fort und begleitete den Solisten Alexander Hauf. Ganz andere Rhythmen hörte man bei dem Stück „My Way“, bei dem auch Peter Knipper mit seinem Horn sein Können unter Beweis stellen konnte. Mit der Polka „Dankeschön und auf ein Wiederseh‘n“ verabschiedete sich mit traditionellen Tönen der Musikverein Wettenhausen. (zg)

