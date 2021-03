16.03.2021

Feuer in Reisensburger Asylunterkunft: Angeklagter hörte Stimmen

Im ersten Stock der Asylunterkunft in Reisensburg hat es am 15. Juni 2020 gebrannt – weil ein Bewohner in seinem Zimmer absichtlich ein Feuer gelegt hat. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort, um den Brand zu löschen und die mehr als 20 Bewohner zu retten.

Plus Ein 34-jähriger Mann aus Eritrea hat im Juni vergangenen Jahres sein Zimmer in einer Asylunterkunft in Reisensburg angezündet. Am dritten Prozesstag vor dem Landgericht nennt er nun die Gründe für diese Tat.

Von Michael Lindner

Ganz leise spricht der Angeklagte am Landgericht Memmingen, als er sich zu den dramatischen Geschehnissen des 15. Juni 2020 äußert. Der 34-jährige Mann aus Eritrea lebte zu dieser Zeit in einer Asylunterkunft in Reisensburg. An jenem Montagvormittag hatte er einen Entschluss gefasst: Er wollte sich umbringen – und zündete deshalb sein Zimmer an. Dieser Entschluss gefährdete das Leben von mehr als 20 unschuldigen Menschen, die sich an diesem Tag in der Unterkunft aufhielten.

Der unter anderem wegen schwerer Brandstiftung angeklagte Mann hatte an jenem Tag große Angst. Angst vor den Stimmen in seinem Kopf, die ihn zum ersten Mal in seiner Kindheit heimsuchten und die seit drei Jahren immer wieder auftauchen. Diese Stimmen sprechen manchmal pausenlos auf ihn ein, sie rauben ihm seine Gedanken, sie beleidigen ihn, sie beängstigen ihn. Diese Stimmen teilen ihm mitunter mit, dass manche Personen ihn schlagen oder gar verspeisen wollen – so schildert es der 34-Jährige vor dem Memminger Landgericht unter Vorsitz von Richter Christian Liebhart. Um dem ein Ende zu setzen, wollte sich der Eritreer umbringen.

Angeklagter zündet Zimmer in Reisensburger Asylunterkunft an

Er habe Grillanzünder gekauft und sei in sein Zimmer im ersten Stock gegangen. Seinen Angaben nach verteilte er an insgesamt drei Stellen Klopapier, schüttete die leicht brennbare Flüssigkeit darüber und entzündete das Gemisch mit einem Streichholz. In kürzester Zeit brannte es in seinem Zimmer lichterloh, beißender Rauch war überall. Als er kaum mehr atmen konnte, war der Lebensdrang anscheinend stärker als der Wunsch zu sterben. Der lediglich in Boxershorts bekleidete Mann flüchtete auf seinen Balkon, kletterte nach unten in den Innenhof und wartete auf die Polizei.

Er sagte, dass er das Feuer gelegt habe und dieses nun beobachten möchte, gaben mehrere Polizisten vor Gericht das kurze Gespräch mit dem Angeklagten wieder. Sie nahmen ihn deshalb vorläufig fest. Der Eritreer wurde bei dem Brand nicht verletzt, nimmt aber seit dem Vorfall Medikamente gegen die Stimmen in seinem Kopf.

20-jähriger Mann stürzt aus Fenster im 1. Stock in Reisensburg

Im Gegensatz zu dem Eritreer wurde bei dem Feuer in Reisensburg einer der mehr als 20 Bewohner schwer verletzt. Der 20-Jährige, der am dritten Prozesstag ebenfalls vor Gericht aussagte, schlief damals in seinem Zimmer im ersten Stock und wurde von lautem Geschrei geweckt. Als er die Augen öffnete, sei alles voller Rauch gewesen, das Feuer nah an seiner Tür. Er wollte es löschen, vergeblich. Da der Weg nach unten vom Feuer versperrt war, ging er zum Fenster und öffnete es. Wegen der dichten Rauchwolken wurde ihm schlecht, er fiel aus dem Fenster und landete ein Stockwerk tiefer schmerzhaft auf dem Rücken.

Im Krankenhaus wurde er operiert, die Ärzte setzten ihm ein Metallstück mittels mehrerer Schrauben an der Wirbelsäule ein. Über eine Woche lang musste er in der Klinik bleiben, noch heute habe er Schmerzen – das Metall in seinem Körper muss in einer weiteren Operation im Sommer wieder entfernt werden. Ein anderer Bewohner der Reisensburger Asylunterkunft verletzte sich am Sprunggelenk, als er vor dem völlig verqualmten Flur im Obergeschoss nach unten flüchten wollte und die Treppe hinunterstürzte. Zwei weitere Bewohner mussten von der Feuerwehr mithilfe einer Steckleiter aus dem Obergeschoss gerettet werden.

Brand in Reisensburger Asylunterkunft: "Lass das Haus brennen"

Körperlich unverletzt blieb ein Bewohner, der nur zwei Zimmer neben dem Angeklagten wohnte. Der 23-Jährige wachte damals ebenfalls wegen des Lärms auf – wunderte sich aber nicht weiter, da die Geräusche aus dem Zimmer des angeklagten Eritreers kamen. Dieser sei „häufig nervös“ gewesen und habe aus Sicht des jungen Mannes psychische Probleme. Er sei oft für sich alleine, rede kaum mit anderen Bewohnern. Mehrmals habe der Zeuge bemerkt, wie der Eritreer zu sich selbst sprach. Außerdem habe er laut Musik gehört und ohne erkennbaren Grund auf dem Flur geschrien. Als der Zeuge an jenem Tag im Juni Rauch in seinem eigenen Zimmer bemerkte, sei er auf den Balkon gegangen – und bemerkte dort, wie der Angeklagte durch sein Zimmer ebenfalls auf den Balkon kletterte. Der Eritreer habe gelacht und mehrfach gesagt: „Lass das Haus brennen“, erinnert sich der Zeuge vor Gericht. Dann sei der Eritreer vom Balkon nach unten in den Innenhof geklettert – und der Zimmernachbar tat es ihm gleich, während dichte Rauchschwaden aus den Fenstern drangen.

Angeklagter Mann schlägt Zimmernachbarn in Reisensburg ins Gesicht

Der Zeuge hatte weniger als zwei Monate vor dem Brand bereits eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit dem Angeklagten in der Gemeinschaftsküche der Unterkunft. Der Eritreer hatte demnach ein Brot in die dortige Mikrowelle gelegt, um es aufzuwärmen. Da das Brot bereits völlig verkohlt gewesen sei und Rauch aus der Mikrowelle drang, habe der Zeuge das Gerät ausgeschaltet. Das habe ausgereicht, um den Eritreer derart in Rage zu versetzen, dass er dem Zimmernachbarn mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn zu Boden schubste. Der Angegriffene blutete aus der Nase und kam ins Krankenhaus. Aufgrund dieser Attacke ist der Eritreer zudem wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt.

Der Prozess am Memminger Landgericht wird am 23. März fortgesetzt.

