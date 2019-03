vor 3 Min.

Feuerwehr: Mehr Aktive und eine ungewöhnliche Ausbildung

Bei der Offinger Wehr ist die Zahl der Einsätze um mehr als die Hälfte gestiegen. 15 Einsatzkräfte haben eine spezielle Ausbildung im Sanitätsdienst durchlaufen.

Von Peter Wieser

Ein bisschen anders als sonst verlief die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Offingen am Freitag im Schulungsraum des Gerätehauses. Zunächst begann sie eine halbe Stunde früher wie gewohnt: 15 Feuerwehrfrauen und -männer nahmen von Chefärztin Dr. Judith Ewert vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK), Kreisverband Günzburg, ihre Urkunden zu einem umfangreichen Sanitätslehrgang in Empfang. Im Januar und Februar waren sie zusammen mit sechs Aktiven der Wehr aus Rettenbach an mehreren kompletten Wochenenden in einem durch das BRK speziell für die Feuerwehr durchgeführten Großen Erste-Hilfe-Kurs sowie einer Sanitätsdienstgrundausbildung mit Lebensrettung und Frühdefibrillation ausgebildet worden. Das Signet auf ihrem Helm macht die Aktiven künftig auch als ausgebildete Sanitäter erkennbar. Der Lehrgang war im Landkreis Günzburg der erste und in dieser Größenordnung bei einer Feuerwehr der bisher einzige überhaupt.

Inzwischen sind 51 Aktive im Einsatz

Kommandant Jürgen Bayer, inzwischen ein knappes Jahr im Amt, zeigte sich bei der anschließenden offiziellen Dienstversammlung äußerst zufrieden: Anfang 2018 habe die Zahl der Aktiven 45 betragen, mit Neuaufnahmen und „Rückkehrern“ seien es nun 51 Frauen und Männer. Ein großes Lob sprach er seiner Mannschaft zu der mit durchwegs guten bis sehr guten Ergebnissen absolvierten Inspektion aus.

Kurios sei gewesen, dass die Wehr am ersten Übungsabend gleich zu zwei Einsätzen nacheinander gerufen worden sei. Insgesamt 64 Mal rückte die Offinger Wehr im vergangenen Jahr aus und leistete dabei rund 1000 Einsatzstunden. Dies bedeutet gegenüber den 41 Einsätzen im Vorjahr eine Steigerung von 56 Prozent. „Die Mannschaft hat ganz toll zusammengehalten“, hob Bayer hervor, der gleichzeitig aber auch bemerkte: „Wir haben sehr viele Aufgaben zu leisten, wir brauchen jede Hand.“

An Lob sparte auch Offingens neuer Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer nicht. Seine erste Amtshandlung übrigens, nachdem er einige Tage zuvor als Nachfolger von Robert Hieber zum Vertreter von Bürgermeister Thomas Wörz gewählt worden war (wir berichteten). 64 Einsätze bedeute 64 Mal Freizeit für den Feuerwehrdienst zu opfern, hinzu kämen die zahlreichen Übungen und Lehrgänge. Offingen könne stolz sein, eine solche Truppe zu haben, so Haupeltshofer. Auch bei der Feuerwehrjugend mit ihrem neuen Jugendwart Max Grund ist die Zahl der Mitglieder von anfangs fünf auf inzwischen zwölf Jugendliche angestiegen. „Wir brauchen die Jugend, sie ist die Feuerwehr von morgen“, betonte Kreisbrandmeister Erich Geißler.

Neues Versorgungsfahrzeug hat einen Kran

Seit Oktober verfügt die Offinger Wehr nach einer mehr als vierjährigen Beschaffungsdauer über ihr neues Versorgungsfahrzeug mit Kran. Dieses führt fest verlastet die Ausstattung des bisherigen 35 Jahre alten Rüstwagens mit und verfügt zusätzlich über eine Ladefläche von mehr als fünf Tonnen. Eine weitere Neuanschaffung ist ebenfalls geplant: Das inzwischen 50 Jahre alte Boot, welches bei einer Übung im Juli letzten Jahres auf eine nicht bekannte Sandbank aufgelaufen war und seitdem nicht mehr einsatzfähig ist, soll ersetzt werden.

Bei der Dienstversammlung wurden Magnus Langenmaier für 40 Jahre aktiven Dienst und Claudia Müller für das Tragen des Piepsers seit 20 Jahren geehrt. Der Verein würdigte die langjährige Vereinszugehörigkeit von Josef Stocker und Helmut Mair (50 Jahre), sowie von Alois Chiba (60 Jahre). Zum Feuerwehrmann befördert wurden Christian Baumeister, Timo Remmele, Dirk Meißner-Seidel, Leonie Richter, Denis Root, Peter Schrumpf und Philipp Trill. Hauptfeuerwehrmann sind nun Max Grund, Josef Haupeltshofer, Claudia Müller und Marcel Strehle. Weiter wurde Zweiter Kommandant Florian Schmucker zum Oberlöschmeister befördert.