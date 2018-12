22:13 Uhr

Feuerwehr kämpft gegen Brand auf Bauernhof

Im Landkreis Günzburg ist am Sonntagabend die Stallung eines Bauernhofes in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch die Nacht an.

In Leipheim ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Stallung eines Bauernhofes in Brand geraten. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch weit in die Nacht andauern, wie die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten mitteilte. Die Feuerwehr versuche derzeit zu verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreift, sagte ein Sprecher um 22 Uhr. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. (AZ)

