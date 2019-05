vor 44 Min.

Feuerwehr löscht brennenden Wintergarten

In Bubesheim hat ein Wintergarten gebrannt.

Alarm in Bubesheim: Am Wasserburger Weg ist eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden. Die Feuerwehr rückte aus und konnte noch Schlimmeres verhindern.

Am Dienstagmorgen ist gegen 6.25 Uhr eine starke Rauchentwicklung am Wasserburger Weg in Bubesheim mitgeteilt worden. Der Kommandant der Feuerwehr Bubesheim, Bernd Wiedemann, sah sie aus seinem Fenster. Seine Frau wählte daraufhin den Notruf und er selbst suchte nach der Herkunft des Rauchs.

Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Feuerwehr Bubesheim, die den Vollbrand eines Wintergartens am Wasserburger Weg feststellte. Umgehend wurden die Feuerwehren aus Wasserburg, Denzingen und Günzburg nachgefordert. Die Feuerwehr weckte den noch schlafenden Bewohner und löschte den an einem Wohnhaus angebauten Wintergarten.

Mit einer Wärmebildkamera wurde kontrolliert, ob noch Glutnester vorhanden sind. Mit einem Drucklüfter wurde über die Haustüre das Gebäude belüftet. Verletzte gab es keine.

Nach Auskunft der Polizei ist wohl eine vergessene Kerze die Ursache für das Feuer, die in einem Glas auf einem Tisch brannte und beim Schlafengehen vergessen worden war. Aus dem Wintergarten konnte eine Gasflasche noch in Sicherheit gebracht werden, ehe sie zur Gefahr wurde. Der Sachschaden wird von der Polizeiinspektion Günzburg auf bis zu 35.000 Euro geschätzt. (obes)

