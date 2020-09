16:00 Uhr

Feuerwehr löscht brennendes Auto auf A8 bei Günzburg

Ein Auto auf der A8 hat unvermittelt zuerst zu rauchen und dann zu brennen begonnen. Die Feuerwehr musste anrücken. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Zunächst bemerkte der 31-Jährige, der am Donnerstagnachmittag auf der A8 in Richtung München unterwegs war, nur den Rauch, der aus dem Motorraum seines Autos qualmte. Er hielt laut Polizeibericht auf dem Ausfädelungsstreifen auf Höhe der Anschlussstelle Günzburg an, verließ den Wagen und verständigte die Feuerwehr.

Während Löscharbeiten passiert zweiter Unfall

Die Rettungskräfte konnten den Brand löschen, an dem Auto entstand ein Totalschaden von etwa 5000 Euro. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei den Ausfädelungsstreifen sowie den rechten Fahrstreifen gesperrt. Beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Fahrbahn übersah ein 52-Jähriger dann noch einen Sattelzug und stieß leicht mit diesem zusammen. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. (zg)

