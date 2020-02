vor 23 Min.

Feuerwehreinsatz am Kötzer Weg

Am Sonntagnachmittag hat das Anzünden eines Holzofens in Günzburg zu einem Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geführt.

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhaus am Kötzer Weg war der Holzofen angeschürt worden. Dadurch entwickelt sich zunächst in einer Wohnung im zweiten Stock Rauch – der Notruf wurde gewählt. Die Einsatzkräfte vermuteten einen verstopften Kamin, sodass der Rauch nicht abziehen konnte.

Der hinzugezogene Kaminkehrer wurde mit der Drehleiter zum Kamin gefahren und konnte eine Verstopfung bestätigen, die sich etwas tiefer darin befand. Währenddessen stellten die Einsatzkräfte in einer weiteren Wohnung Rauch fest. Die Feuerwehr belüftete die Zimmer mit einem Drucklüfter vor der Hauseingangstüre und in den Wohnungen.

Der Rettungsdienst sichtete die Bewohner der betroffenen Wohnungen und fuhr zwei Personen, die Rauch eingeatmet hatten, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Günzburg sperrte das Teilstück des Kötzer Weges ab. Der Rettungsdienst war ebenso wie eine Streife der Polizei Günzburg am Ort. (obes)

