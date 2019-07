vor 57 Min.

Firma nimmt Abschied von ihrem Gründer

Erwin Auerhammer in Jettingen gestorben

Die Gemeinde Jettingen-Scheppach hat einen ihrer großen Unternehmer und Persönlichkeiten verloren. Erwin Auerhammer, Seniorchef und Firmengründer des gleichnamigen blechverarbeitenden Betriebs in Jettingen, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Auerhammer wurde in eine Spenglerei hineingeboren, die bereits 1751 in Jettingen existierte. Der frühe Tod des Vaters erschütterte jedoch den kleinen Handwerksbetrieb, den die Mutter weiterführte, bis Erwin Auerhammer mit 18 Jahren und einer fertigen Lehre einsteigen konnte. Versorgte er anfangs viele Häuser mit Wasser-Pump-Anlagen, wandte er sich ab 1959 mit seiner Frau Edeltraud der Blechverarbeitung und Schweißerei zu. In nur wenigen Jahren wandelte sich der Klein- zum mittelständischen Industriebetrieb. 1969 baute Auerhammer die erste Produktionshalle am jetzigen Standort in der Dieselstraße auf der grünen Wiese. Rückblickend sei dies ein „enormer Schritt“ gewesen, sagt sein Sohn Joachim. Seit 2003 leitet er mit Bruder Anton das Unternehmen, das auf 170 Mitarbeiter angewachsen ist. Sein Vater habe sich durch unglaublichen Ideenreichtum ausgezeichnet, sich alles selbst erarbeitet und den Weg nach oben geschafft, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Dies sei Ansporn, das Unternehmen in seinem Sinne weiterzuführen.

Auch wenn sich Erwin Auerhammer zu Beginn der 2000er-Jahre aus dem operativen Geschäft zurückzog, habe er es weiter im Blick gehabt und mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Bis zuletzt machte er jeden Freitag seinen ihm heiligen Betriebsrundgang. 2011 wurde er zudem zum Ehrenbürger ernannt. Die Gemeinde verlieh ihm die Auszeichnung, da er ein großer Unternehmer gewesen sei, der hohe soziale Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern gezeigt habe, und sich als Förderer der Vereine und der musischen, karitativen und kirchlichen Einrichtungen hervorgetan habe.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, 2. August, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Martin in Jettingen statt. (hva)

