Flohmarkt und Eisenbahn

Vielfältiges Programm in Neuburg

Das Neuburger Sommerevent steht an. Das Marktfest findet am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Juli, zum 27. Mal statt. Am Samstag spielt zum Bieranstich um 19.30 Uhr die Musikkapelle Gaismarkt-Niederraunau-Winzer.

Die Oberrohrer Musikanten starten das Musikprogramm in den Sonntag. Doch zuvor findet der traditionelle Gottesdienst um 9.30 Uhr statt. Die Kapelle Prosit wird am Sonntagnachmittag aufspielen und die Musikkapelle Waldstetten am Sonntagabend.

Auch an die Kleinsten ist gedacht. Der Flohmarkt am Sonntagvormittag und die Kindereisenbahn mit Karussell sollen die Herzen der Kinder höher schlagen lassen, teilen die Organisatoren mit. (zg)

