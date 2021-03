vor 19 Min.

Förderaffäre: Kaltenecker sieht noch viele Fragen offen

Günzburger UWB-Fraktionschef fordert eine öffentliche und lückenlose Aufklärung

Der Unabhängige Wählerblock (UWB) hat im Rahmen einer Hauptausschusssitzung der Stadt Günzburg Anfang Dezember 2020 erstmalig von dem laufenden Verfahren gegen Kids & Company erfahren. Daraufhin hat die Fraktion des UWB einen Fragenkatalog zusammengestellt und diesen zum Jahreswechsel per Mail an Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) übersandt. Hier seien Fragen gestellt worden nach der Höhe des Schadens für die Stadt Günzburg, nach der Vorgehensweise, die zu dem Schaden führte, dem Zeitraum sowie den Beteiligten, die für diesen Schaden die Verantwortung tragen. Das teilte nun der Fraktionsvorsitzende Hans Kaltenecker mit.

Es sei auch hinterfragt worden, wer für die finanziellen Konsequenzen haften würde. Denn bis zu diesem Zeitpunkt seien die Informationen teilweise noch vage oder noch nicht vorhanden gewesen. Kaltenecker führte eigenen Angaben zufolge in seiner Mail an den OB auch aus, dass man durch den Kenntnisstand zum „Mitwisser“ wurde, aber dies keinesfalls eine „Mittäterschaft“ zur Folge haben dürfe.

In der in der GZ bereits erwähnten weiteren Sitzung des Stadtrates seien die Fragen des UWB von Jauernig dann fachlich beantwortet worden. Der UWB fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge. „Dabei darf weder auf Personen, deren politische Positionen noch auf die Parteizugehörigkeit Rücksicht genommen werden. Die Beurteilung des Vorgangs durch das Landratsamt mit ,mindestens grobe Fahrlässigkeit‘ lässt mehr Fragen offen, als letztendlich beantwortet werden. Auch hier erwartet sich der UWB für den Bürger eine transparente Informationspolitik – gerade in der jetzigen Zeit“, schreibt Kaltenecker. Aus Sicht der UWB-Fraktion wurde hier „massiv Vertrauen gegenüber dem Bürger, Vereinsmitgliedern, beteiligten Firmen und Eltern zerstört. Dieser Vertrauensverlust darf nicht zulasten der anderen Stadtratsmitglieder gehen.“

Das Projekt Kids & Company hält der Unabhängige Wählerblock für gut. Es bereichere die Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung in Günzburg. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass nun die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit gezogen werden und mit den entsprechenden Konsequenzen auch die Zukunft von Kids & Company sichergestellt wird.“ Es stehe seiner Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu, die Vorgänge abschließend zu bewerten, so Kaltenecker „Dafür sind noch zu viele Fragen offen. Genau diese Fragen gilt es zu klären und auch zu veröffentlichen.“(zg)

Themen folgen