18.05.2018

Förderer des Burgauer Theaters auf Kurs

Erneuter Zuwachs bei den Mitgliederzahlen. Auch mehr Besucher

Die Rückschau auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Theaterjahr sowie ein Ausblick auf kommende Theaterprojekte und Aktivitäten sind im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Fördervereins Neues Theater Burgau gestanden. Vorsitzender Robert Baumeister freute sich besonders über einen erneuten Mitgliederzuwachs von zehn Prozent auf 135 Theaterförderer aus Burgau und zahlreichen Städten und Gemeinden des Umlandes. Auch die Besucherzahlen seien deutlich gestiegen. Über eine ebenfalls erfreuliche Finanzentwicklung berichtete Schatzmeisterin Gudrun Pinkvoss. Somit kann der Verein das Theater weiter unterstützen, heißt es in der Mitteilung.

Die neue Spielstätte an der Robert-Bosch-Straße werde bestens angenommen und das Marketing funktioniere auch sehr gut. Knapp 5000 Besucher sahen im Jahr 2017 68 Aufführungen von fünf großen Produktionen. Dazu kamen die monatlichen Vorstellungen des Improvisationstheaters „Flotte Lotte“ sowie das Kindertheater beim „Kleiner großer Sonntag“.

Anklang bei Schulklassen fand ein Jugendstück, das sechsmal von der Jugendgruppe des Theaters aufgeführt wurde. Bis zur Sommerpause kommt fünfmal der Publikumsrenner „Bitte sagen Sie jetzt nichts“, am 8. Juli feiert zudem die Krimikomödie „Ein Mords-Sonntag“ Premiere. Die Theatersaison 2018/19 startet vom 14. bis 16. September. Im Herbst und Winter gibt es die neue Komödie „Biografie: Ein Spiel“ von Max Frisch. Neuland betritt das Theater Burgau bei einer Zusammenarbeit mit dem Sensembletheater Augsburg. Die „Flotte Lotte“ wird weiter monatlich gespielt, in der Theaterbar treten an jedem ersten Donnerstag im Monat Musiker auf. Am 14. Juni steigt erstmals ein Poetry Slam. Mitmachen darf jeder und Texte, Gedichte, Skurriles oder Alltägliches zum Besten geben. (zg)

Themen Folgen