Forschungsprojekt in Burgau: Weg von der künstlichen Beatmung

Professor Andreas Bender, Chefarzt am Therapiezentrum Burgau, leitet eine Studie zur Verbesserung der Behandlung von Patienten in der außerklinischen Intensivpflege (AIP). Ermittelt werden soll der Erfolg bei der Entwöhnung dieser Patienten von der maschinellen Beatmung oder der Trachealkanüle.

Professor Bender vom Therapiezentrum Burgau leitet eine Studie, die eine neue Versorgungsform für Patienten in der außerklinikschen Intensivpflege bringen könnte.

Ein Forschungsprojekt soll das Erholungspotenzial von Patienten in der außerklinischen Intensivpflege verbessern. Geleitet wird es von Professor Andreas Bender, Chefarzt am Therapiezentrum Burgau, und vom Innovationsfonds der Bundesregierung gefördert mit 5,3 Millionen Euro. Ist das der Startschuss für eine neue bundesweite Versorgungsform?

Es geht um die Optimierung der nachklinischen Intensivversorgung bei neurologischen Patienten (Optiniv). „Wichtig ist: Hierbei handelt es sich um kein Projekt der Grundlagenforschung, sondern um eines, das sehr nahe an der Lebensrealität der Betroffenen dran ist“, sagt der Burgauer Chefarzt.

Sollte die auf dreieinhalb Jahre angelegte Studie eine Verbesserung der Behandlung von Patienten in der außerklinischen Intensivpflege (AIP) zeigen, könnte flächendeckend eine neue Versorgungsform etabliert werden.

20.000 Menschen sind nach intensivmedizinischer Behandlung unter anderem auf maschinelle Beatmung angewiesen

Ein Schlaganfall, Herz-Kreislaufstillstand oder Unfall können dazu führen, dass das Gehirn schwer geschädigt wird. Manche Patienten kommen auf die Intensivstation, wo sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, das die Atmung maschinell unterstützen soll. Nicht alle schaffen es, davon wegzukommen. „Derzeit sind in Deutschland etwa 20.000 Menschen nach einer intensivmedizinischen Behandlung auf eine maschinelle Beatmung oder einen dauerhaften Zugang zur Luftröhre (Trachealkanüle) angewiesen. Dies beeinträchtigt ihre Lebensqualität erheblich“, sagt Bender.

Neurologische Intensivpatienten, die im Rahmen der stationären Frührehabilitationsbehandlung nicht von Beatmung oder Trachealkanüle entwöhnt werden können, werden zunehmend häufig in die außerklinische Intensivpflege entlassen, unter anderem auch in sogenannte „Beatmungs-WGs“. Das verursacht bundesweit Kosten in Höhe von etwa vier Milliarden Euro, wofür die gesetzlichen Krankenkassen aufkommen. Dabei haben laut Bender gerade diese Betroffenen Verbesserungspotenzial, sich langfristig zu erholen, das Potenzial werde aber nicht optimal ausgeschöpft, weil koordinierende-rehabilitative Strukturen und Prozesse fehlen. Optiniv soll hier Abhilfe schaffen.

Die neue Versorgungsform besteht aus ambulanten Teams mit Ärzten und Therapeuten, die an Kliniken der neurologischen Frührehabilitation wie dem Therapiezentrum Burgau stationiert sind. Diese Spezialisten kommen zur Visite der AIP-Patienten nach Hause, führen Untersuchungen durch und koordinieren das therapeutische Konzept. Dezentrale Studienzentren an den Rehabilitationskliniken koordinieren die Behandlungsphasen und übernehmen das Fallmanagement. Eine gründliche, interdisziplinäre Untersuchung identifiziert das individuelle Entwöhnungspotenzial der Patienten. Die Entwöhnung von maschineller Beatmung oder Versorgung mit Trachealkanüle erfolgt während einer neurologischen Intervallrehabilitation in einer der beteiligten Fachkliniken nach ungefähr einem Jahr.

115 Patienten sind in der Studiengruppe

Etwa 175 neurologische AIP-Patienten nehmen an dem Projekt teil, das den Erfolg bei ihrer Entwöhnung von der maschinellen Beatmung oder der Trachealkanüle ermitteln soll. Dazu wird die Studiengruppe (circa 115 Patienten mit Optiniv) mit einer Kontrollgruppe (circa 60 Patienten mit Regelversorgung) verglichen. Zudem analysieren die Forschenden die Kosten des neuen Behandlungspfades im Vergleich zur Standardbehandlung.

Durch den medizinischen Fortschritt überleben immer mehr Patienten eine schwerste Erkrankung und müssen von speziell geschultem Fachpersonal auf Intensivstationen betreut werden. Dies trifft sowohl für die Akutkliniken wie auch für die speziellen neurologischen Rehabilitationskliniken und später für außerklinische Intensivpflege zu.

Neubau am Therapiezentrum in Burgau

„Der Bedarf ist hoch. Nicht zuletzt deshalb werden wir in diesem Jahr unseren Neubau am Therapiezentrum in Burgau in Betrieb nehmen. Hier werden wir versuchen, durch eine intensive neurologische Rehabilitationsbehandlung möglichst viele Patienten von der Beatmung oder dem Luftröhrenschnitt wegzubringen“, kündigt der Burgauer Chefarzt an. Wie berichtet, entstehen in dem 21 Millionen Euro teuren Gebäude an der Kapuzinerstraße zwölf Intensiv- und 16 Intermediate-Care-Betten; letztere sind Betten für nicht mehr beatmete Patienten. „Dennoch wird es nicht bei jedem Patienten während der Rehabilitationsbehandlung gelingen, sie erfolgreich von der Beatmung oder einer Trachealkanüle zu entwöhnen, so dass sie in die AIP entlassen werden müssen. Genau hier setzt dann das neue Forschungsprojekt an, damit die Entwöhnung dann doch noch mit etwas Verzögerung im ambulanten Bereich erfolgen kann.“

Wenn das Forschungsprojekt zeigt, dass sich der „Burgauer Gedanke“ erfolgreich weiterspinnen lässt, könnte die neue Versorgungsform unter Beteiligung der bestehenden Strukturen der Neurorehabilitation auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Das würde, so Projektleiter Bender, zu einer Verbesserung von Lebensqualität der Betroffenen führen und wohl Kosten in dreistelliger Millionenhöhe jährlich einsparen. (zg)

