Fotografie für Anfänger

Angebot im Schulmuseum

Ichenhausen Wer sich für Fotografie interessiert, kann auch ohne Vorkenntnisse am Workshop „Wahrnehmung und Fotografie“ am Samstag, 29. September, von 10 bis 17 Uhr im Schulmuseum in Ichenhausen teilnehmen. Unter Anleitung von Diplom-Designerin Verena Mueller setzen sich die Teilnehmer in diesem kostenpflichtigen Kurs mit dem Schulmuseum und seiner Umgebung auseinander. Dabei können alltägliche Dinge neu wahrgenommen und bildnerisch interpretiert werden. Mitzubringen sind eine Digitalkamera, Speicherkarten und Akkus sowie gegebenenfalls Objektive, Stativ und Laptop. (zg)

unter Telefon 08223/6189 oder per E-Mail an schulmuseum@ichenhausen.de

