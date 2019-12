21:16 Uhr

Frau fährt Mädchen an, fragt kurz nach und fährt dann weiter

Der Vorfall mit einer Achtjährigen hat sich schon vor fast zwei Wochen ereignet. Die Polizei sucht nach Zeugen und der Fahrerin.

Wie der Polizei inzwischen bekannt wurde, ereignete sich bereits am 16. Dezember gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße im Bibertaler Ortsteil Bühl. Ein achtjähriges Mädchen überquerte die Hauptstraße, als zum selben Zeitpunkt eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Auto von Echlishausen kommend in Richtung Kissendorf fuhr.

Am linken Bein gestreift

Der Wagen streifte das Mädchen am linken Bein, wodurch es stürzte und Schmerzen erlitt. Die Fahrerin erkundigte sich, ob es dem Mädchen gut geht und setzte anschließend ihre Fahrt fort. Die Achtjährige wurde noch am selben Abend durch ihren Vater zur Untersuchung in das Krankenhaus gefahren.

Die Autofahrerin sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu kontaktieren.

Themen folgen