Frau lebte in ständiger Angst vor ihrem Ex-Freund

Ein 23-Jähriger hat seiner früheren Freundin massiv nachgestellt. Jetzt stand der Mann in Günzburg vor Gericht. Offenbar war die Frau nicht das einzige Opfer.

Von Wolfgang Kahler

Ein 23-Jähriger hat seiner Ex-Freundin im vergangenen Jahr so heftig nachgestellt, dass die junge Frau Angstzustände bekam. Weil er mit der Nachfolgerin ebenfalls nicht zimperlich umgegangen sein soll, hatte er ein zweites Ermittlungsverfahren am Hals. Doch die Verhandlung gegen den Stalker am Günzburger Amtsgericht endete durchaus mit einer Überraschung.

Die Verfehlungen des jungen Mannes aus dem nördlichen Landkreis waren laut Anklage von Oberstaatsanwalt Markus Schroth nicht von Pappe. Es begann, als der 23-Jährige nach der Trennung von seiner Freundin von deren neuer Beziehung erfuhr, die er offensichtlich nicht akzeptieren wollte. Immer wieder zog er gegenüber Bekannten über seine Ex her und belästigte sie fast jedes Wochenende. Er überholte sie mit seinem Auto, wenn sie unterwegs war, und nötigte sie durch langsames Fahren.

Der Angeklagte wartete an einer Tankstelle auf seine Ex-Freundin

Im Mai vergangenen Jahres eskalierte die Situation. An einer Tankstelle in Günzburg wartete der Angeklagte, um seine Ex-Freundin zu verfolgen. Die junge Frau hatte den Täter erkannt und bekam wegen der früheren Vorfälle „erhebliche Angstzustände“, so die Anklage. Sie traute sich nicht, die Tankstelle zu verlassen, sondern blieb in der Ausfahrt stehen. Erst nachdem der Täter wegfuhr, startete das Opfer.

Aber der junge Mann hatte nur gewartet und schnitt das Auto der Ex. Dann setzte er sich mit seinem Wagen davor und bremste ab bis zum Schritttempo. Durch dieses aggressive Verhalten fühlte sich die Ex-Freundin verfolgt und lebte laut Staatsanwaltschaft „in ständiger Angst“. Sie gehe nicht mehr allein mit ihrem Hund spazieren und fahre nicht mehr mit dem Zug zur Arbeit, da sie befürchte, der Beschuldigte könne ihr auflauern. Oberstaatsanwalt Schroth bemerkte: „Ich wundere mich, warum wir hier sitzen“, und konfrontierte den ohne Verteidiger zur Verhandlung gekommenen Angeklagten mit den möglichen juristischen Konsequenzen, sollte er bei seinem Einspruch gegen einen Strafbefehl bleiben. Das könne eine deutliche höhere Ahndung als 800 Euro zur Folge haben. Zumal dem Beschuldigten noch mehr Ärger drohe, da gegen ihn ein weiteres Verfahren anhängig sei, informierte Richterin Daniela König: Die neue Freundin des Stalkers habe ebenfalls Anzeige erstattet, sie sei massiv bedrängt und beleidigt worden.

Richterin: "Lassen Sie Ihre Freundin in Ruhe."

„Definitiv eine Verleumdung“, wehrte sich der Angeklagte, die Freundin habe ihm eins auswischen wollen. Erst auf die konkrete Frage der Richterin, ob der Angeklagte das Verfahren wirklich durchziehen wolle, gab dieser nach: „Wenn es so ist ...“ Ob dann auch das zweite Verfahren vom Tisch sei, wenn er den Einspruch zurückziehe, wollte er noch wissen. Das bestätigte Richterin König, die dem jungen Mann zum überraschenden Ende der Verhandlung aber noch mitgab: „Lassen Sie sich das Strafverfahren eine Warnung sein und lassen Sie Ihre Freundin in Ruhe.“

