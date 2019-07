13:25 Uhr

Frau reagiert richtig auf falsches Gewinnversprechen

Sie habe einen Geldbetrag gewonnen, sagt der Anrufer einer Leipheimerin am Telefon. Doch eine Bedingung dafür macht die Frau misstrauisch.

Gerade noch rechtzeitig hat eine Frau aus Leipheim erkannt, dass sie betrogen werden sollte. Wie die Polizei berichtet, nahm die Frau an einem vermeintlichen Gewinnspiel teil, das über die Internetplattform eines sozialen Netzwerkes verbreitet worden war. Als möglicher Gewinn wurden ihr Freikarten für einen Freizeitpark in Aussicht gestellt.

Anrufer verspricht einen Geldbetrag

Am Dienstag dieser Woche kontaktierte die vermeintliche Gewinnspielfirma die Frau telefonisch und teilte ihr mit, dass sie einen Geldbetrag gewonnen habe. In dem Gespräch habe der Anrufer dann versucht, ihr ein Zeitungsabonnement zu verkaufen, so die Polizei weiter. Dies begründete der Mann damit, dass nur dann der Gewinn nicht versteuert werden müsse. Die Dame fiel auf diese haarsträubende Betrugsmasche nicht herein und beendete das Gespräch.

Falsche Gewinnversprechen häufen sich

Die Betrugsmasche „Falsches Gewinnversprechen“, welche in zahlreichen Varianten existiert, ist hinlänglich bekannt. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsvariante und bittet, solche Sachverhalte grundsätzlich anzuzeigen. Zudem wird davor gewarnt, am Telefon sensible Daten, wie die Bankverbindung, bekannt zu geben. (zg)

Themen Folgen