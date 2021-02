vor 47 Min.

Frau wird bei Unfall in Günzburg verletzt

Eine Günzburgerin will mit dem Auto abbiegen und übersieht einen Kleintransporter. Die 24-Jährige muss danach ins Krankenhaus.

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Günzburg. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Zuvor hatte die 24-jährige Autofahrerin an diesem Montagvormittag gegen 11.25 Uhr von der Geschwister-Scholl-Straße nach links in die Ichenhauser Straße abbiegen wollen.

Dabei übersah sie nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Kleintransporter und erfasste mit der Front ihres Autos dessen linke Seite. Der Fahrer des Transporters, ein 24-Jähriger, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4500 Euro. (zg)

