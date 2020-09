vor 21 Min.

Frauen nutzen Ferienwohnung in Günzburg als privates Bordell

Zwei Frauen sollen in einer Ferienwohnung in Günzburg illegale Prostitution betrieben haben.

Ein Hinweis lässt das private Gewerbe in Günzburg auffliegen: Zwei Frauen haben in einer Ferienwohnung sexuelle Dienstleistungen angeboten.

Eine pikante Mitteilung ist am Sonntagabend bei der Günzburger Polizei eingegangen: Demnach sollte in einer Ferienwohnung in Günzburg illegale Prostitution betrieben werden. Über mehrere Tage hinweg seien verschiedene Männer in der Wohnung ein- und ausgegangen. Als zwei Beamte die Ferienwohnung überprüften, fanden sie dort laut Polizeibericht zwei 32-jährige Frauen vor. In der Wohnung waren verschiedene Gegenstände, die dem betreffenden Gewerbe zugeschrieben werden könnten.

Während die Polizei in der Günzburger Ferienwohnung war, kam ein Kunde der beiden Frauen

Noch während die Polizisten in der Wohnung waren, erschien ein Mann, der auf die Befragung der Beamten einräumte, über ein Online-Portal die sexuellen Dienste einer der beiden Frauen gebucht zu haben. Die beiden Betreiberinnen mussten einen dreistelligen Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen, der weitere Betrieb ihres privaten Bordells wurde ihnen verboten. Die Ermittlungen hat jetzt die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (zg)

