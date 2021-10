Ein toller Comeback-Sieg des SC Mönstetten

Plus Bezirksoberligist SC Mönstetten macht aus einem 1:3-Rückstand einen 4:3-Sieg. Ligakonkurrent TSV Burgau betreibt Chancenwucher im Pokal und verliert.

Die Fußballerinnen des SC Mönstetten haben mit dem 4:3 beim SV Wörnitzstein-Berg den ersten Saisonsieg in der Bezirksoberliga gefeiert. Für die Fußballerinnen des TSV Burgau hingegen kam im Achtelfinale des Bezirkspokals mit einem 0:2 bei der SG Buchenberg/Kempten das Aus.