vor 43 Min.

Freibäder: Der Mai war in diesem Jahr kein Bademonat

Die Freibäder im Landkreis Günzburg kommen in den ersten vier Wochen nach ihrer Öffnung auf eine traurige Besucherzahl. Warum nach einer ersten Bilanz trotzdem noch keiner die Saison abschreiben will.

Von Heike Schreiber

Eigentlich gilt der Mai als Wonnemonat. Doch davon war der vergangene Monat weit entfernt, es kam gefühlt zu Dauereisheiligen und zu Hochwasser. Das zu kalte und zu nasse Wetter – laut Wetteraufzeichnungen war der Mai im Vergleich zum langjährigen Mittelwert um 1,2 Grad zu kühl – bekamen die Freibäder deutlich zu spüren. Waren vor einem Jahr schon zigtausend Besucher ins Günzburger Waldbad geströmt, fällt die Bilanz von Johann Stelzle, Vorstand der Günzburger Stadtwerke, heuer äußerst bescheiden aus. Ein paar Hundert Gäste seien in den ersten vier Wochen ins Freibad gekommen. „Der Mai war, vornehm ausgedrückt, bescheiden“, sagt Stelzle. So einen schlechten Start habe man schon lange nicht mehr hingelegt. Erst am ersten Juniwochenende habe sich Badewetter eingestellt. Nur wenn jetzt ein guter Sommer folge, könnten die schlechten Zahlen noch ausgeglichen werden, ist Stelzle überzeugt.

Schlechtes Wetter: Waldbad öffnete erst eine Woche später als geplant

Weil das Wetter in den ersten Maitagen so schlecht war, hat das Günzburger Waldbad ohnehin schon eine Woche später als geplant am 11. Mai geöffnet. Doch Frühlings- geschweige denn Badewetter stellte sich auch danach nicht ein, die Nächte waren kalt, teilweise gab es sogar Nachtfrost. Das Wasser im Freibad wollte sich nicht recht erwärmen, erst zum Günzburger Triathlon wurden Stelzle zufolge erstmals Wassertemperaturen um die 22 Grad erreicht. Trotzdem wurde die Günzburger Freizeiteinrichtung jeden Morgen pünktlich für die Frühschwimmer geöffnet. „Die Inhaber von Saisonkarten sollen ihre Tickets auch nutzen dürfen“, nennt Stelzle als Grund.

Meistens war zur Mittagszeit schon wieder Schluss im Freibad

Viele hätten allerdings nicht ihre Bahnen gezogen, sodass das Bad meistens aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse schon wieder zur Mittagszeit geschlossen wurde. „Den Mai können wir komplett vergessen“, sagt Stelzle. Mit Juni-Beginn seien zum Glück die Sonne und die Wärme zurückgekehrt. Aus Stelzles Sicht auch dringend nötig, schließlich würden in wenigen Wochen schon wieder die Tage kürzer. „Wir haben noch drei Monate vor uns, in denen wir auf Sommer hoffen können“, sagt der Vorstand der Stadtwerke. Die Marke von 90000 Besuchern aus dem vergangenen Jahr könne kaum mehr erreicht werden, dazu bräuchte es einen zweiten „Riesensommer“.

In vier Wochen hatte Burgau so viele Schließtage wie sonst in einer Saison

Die Zahlen, die Sebastian Wagner für das Burgauer Gsundbrunnenbad im Mai zusammengerechnet hat, sprechen auch Bände. Auf 3169 Gäste kommt der Meister für Bäderbetriebe, im Vergleich zum Vorjahresmonat sind das 14860 Besucher weniger. Natürlich sei der Mai vor einem Jahr eine Ausnahme gewesen, aber heuer sei er extrem schlecht gewesen. Allein in den vergangenen vier Wochen sei die Zahl der Tage, an denen das Bad früher schließen musste, genauso hoch gewesen, wie in der kompletten vergangenen Saison. T

Verregnet und kalt war der Mai, das bekamen vor allem die Betreiber der Freibäder in der Region zu spüren. Die Besucher blieben aus.

rotzdem will Wagner die Saison noch nicht abschreiben. Eine Rekordzahl wie im vergangenen Jahr sei zwar nicht mehr zu schaffen, „aber gute Pfingstferien und ein normaler Sommer mit Badewetter reichen für ein gutes Ergebnis“, ist Wagner überzeugt.

Wie viel Sonne ausmachen kann, beweist der vergangene Sonntag. Der erste Tag mit nahezu hochsommerlichen Temperaturen habe der Einrichtung auf einen Schlag 3000 Badegäste beschert – so viele wie im ganzen Mai. Für Wagner und seine Kollegen sei dieser plötzliche Ansturm „heftig“ gewesen – zumal derzeit nur fünf Mitarbeiter im Bereich der Aufsicht und somit eine regelrechte Mindestbesetzung tätig ist.

Gesundbrunnenbad: Burgau sucht noch immer Personal

Wie berichtet, sucht die Stadt Burgau seit Langem nach neuem Personal für das Schwimmbad, schon im dritten Jahr in Folge hält man Ausschau nach einem Gesellen. (Lesen Sie dazu auch: Die Freibäder in der Region öffnen - doch es fehlen Bademeister) Weil das Personal am Limit arbeitete, wurden aus diesem Grund auch die Öffnungszeiten für diese Saison gekürzt. Statt wie bisher von 9 bis 20 Uhr hat das Freibad nur noch von 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Beschwerden seien bisher nicht bis zu Wolfgang Buckel, der bei der Stadt unter anderem für das Freibad zuständig ist, vorgedrungen. Ein paar Rückmeldungen habe es hinsichtlich der Regelung gegeben, dass das Bad, wenn es wegen schlechten Wetters zur Mittagszeit schließen musste, später nicht mehr geöffnet wurde. Doch diese Regelung gilt Buckel zufolge seit Juni ohnehin nicht mehr. Was die Personalsuche angeht, ist die Stadt „leider immer noch nicht fündig geworden“. Positiv sei jedoch, dass ein Mitarbeiter, der langfristig auszufallen drohte, wohl im Lauf des Monats zurückkehrt.

Hochwasser und kalte Temperaturen im Günz-Freibad

Obwohl Horst Schade im Freibad an der Günz in Ichenhausen die Gäste im Monat Mai an einer Hand abzählen konnte, bleibt der Bademeister gelassen. „Es ist doch noch nicht viel Zeit vergangen, da braucht man noch nicht jammern.“ Er habe ja erst am 15. Mai aufgesperrt, bis zum 15. September sei geöffnet, „das wird schon noch, da habe ich keine Bedenken“.

Zahlreiche Initiativen wurden im Landkreis Günzburg durch Leader-Mittel gefördert, darunter auch das Günzbad in Ichenhausen. Bild: Bernhard Weizenegger

Nach Hochwasser und Wassertemperaturen um die 15 Grad habe sich die Günz nach wenigen Sonnentagen sofort auf 21 Grad erwärmt. Er selbst habe es gleich am vergangenen Sonntag nach Feierabend getestet. Jetzt setzt er seine Hoffnungen auf die Pfingstferien und viele ausländische Gäste, die sich nach einem Legolandbesuch noch in der Günz erfrischen wollen.

Themen Folgen